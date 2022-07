Kranj. Otroški kulturni center Krice Krace je v prvem tednu šolskih počitnic organiziral delavnice ob reki Kokri v Kranju. Vodja in pobudnica ideje je lutkarica in ustvarjalka Natalija Herlec. Ideja izhaja iz projekta Zakladi Kokre. Organizatorji počitnic so otroke želeli povabiti k reki, da bi skupaj iz naplavin ustvarili čim več zanimivih izdelkov. Tako so koščke lesa, kamenje in druge naplavine sestavili v različne predmete in skulpture. Jeseni bodo kokrške bregove krasile različne strukture – lutke, obešanke in inštrumenti pa tudi sedeži iz lesa in kamenja.

»Mislim, da so bili otroci zelo zadovoljni,« je dejala organizatorka. Potikali so se po gozdu, ob bregovih in iskali primeren material za izdelke. Opazili pa so, da je voda letos precej čistejša in zato ni toliko naplavin, kot so pričakovali. Ob visokih temperaturah so se ohladili v Kokri, kosilo pa so si naredili kar v kuhinji centra Krice Krace, ki je oddaljena le nekaj minut hoje.

»Nad velikim odzivom staršev in otrok sem močno presenečena, saj prvič organiziramo kaj takega,« je dejala Natalija Herlec. V nekaj urah so bila namreč zasedena vsa mesta. Otroci, stari od pet do dvanajst let, se med seboj že poznajo, saj že obiskujejo druge dejavnosti kulturnega centra. Pri izvedbi počitnic ob Kokri sta sodelovala tudi pravljičarka in likovnica Alja Kump ter vzgojitelj Jan Lajovic.

Organizatorka je zatrdila, da bodo tudi prihodnje leto organizirali podobne počitnice. V avgustu bo organiziran manjši dogodek, s katerim bi radi nad rečnim življenjem navdušili tudi odrasle. »Poletje bo pri nas zelo pestro. Pripravljamo veliko delavnic in dogodkov,« je dodala. Tako julija vsak torek in četrtek na vrtu hiše ​​centra Krice Krace v Tomšičevi ulici organizirajo počitniško ustvarjalno druženje za otroke.