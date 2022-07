Šejki, ne pozabite na Olimpijo!

Kot smo poročali, je nesramno bogat angleški nogometni klub Manchester City s pomočjo svojih lastnikov iz Abu Dabija (Združenih arabskih emiratov) te dni kupil še italijanski nogometni klub Palermo. To je že peti evropski klub v njihovi lasti in enajsti skupno; šest od teh enajstih klubov je razporejenih po vseh celinah (Avstralija, Kitajska, Indija, Japonska, Urugvaj in ZDA), razen v Afriki in na Antarktiki. Lastniki Cityja so to taktiko pametno skovali: ker nikakor ne morejo osvojiti naslova evropske lige prvakov, kaj šele mednarodnega pokala prvakov, so se očitno odločili, da bodo vse klube na tem svetu kar pokupili in se potem v svojih pisarnah dogovorili, kdaj bo kateri od njih prvak in kje.