Za kolesarji na 109. dirki po Franciji je uspešna selitev v Francijo. Po treh etapah na Danskem so danes prvič preizkusili francoske ceste na severu države.

Sprva je kazalo, da bo četrta etapa od Dunkerquea do Calaisa zelo dolgočasna, saj kljub nenehno razgibanem terenu v glavnini ni bilo nobenega dogajanja. Etapo je tako še tretjič zapored začinil Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education), ki se je zopet znašel v begu. Tokrat je imel družbo kolesarja iz ekipe Cofidis Anthonyja Pereza.

Nielsen je dobil prvih pet kategoriziranih vzponov dneva, s tem pa je postavil nov rekord dirke po Franciji. Skupno je dobil uvodnih 11 vzponov četrte kategorije, do sedaj je rekordna številka znašala uvodnih sedem vzponov Španca Federica Bahamontesa iz leta 1958.

V napadu manjkal samo Roglič

Po dobljenem petem vzponu je Nielsen popustil, v ospredju je ostal le še Perez, a v ozadju je šlo vse hitreje. 10 kilometrov do cilja je sledil še zadnji kratek vzpon dneva, kjer je izjemen napad sprožila ekipa Jumbo-Visma.

Pred vstopom na klanec so se postavili na čelo glavnine in na ozkih ulicah ene izmed vasi na podeželju mesta Calais ob Rokavskem prelivu izkoristili razpotegnjeno glavnino. Ob vznožju klanca se je začel napad celotne ekipe, za katero vozi tudi Primož Roglič. Vse je bili pripravljeno za etapno zmago Wouta van Aerta, a priložnost je bila še veliko večja, žal pa jo je zamudil ravno slovenski kolesarski šampion.

Napad je spominjal na tistega iz letošnje dirke Pariz-Nica, ko so člani nizozemske ekipe prišli do trojne zmage. Tudi tokrat so povsem deklasirali tekmece, na vrh klanca pa sta tokrat prišla še Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Adam Yates (Ineos-Grenadiers). Slovenski as je malce zaostal in zato je zavrl tudi Danec, ki je nato svojega kapetana za hitre zaključke etap spustil, da se je sam odpeljal proti zmagi.

V primeru, da bi se na Yatesevem mestu znašel Roglič, bi znova lahko pisali o potezi za zgodovino nizozemske ekipe, ki pa se je nato morala zadovoljiti "le" z etapno zmago belgijskega asa. Ostali kolesarji so nato v cilj prišli skupaj z zaostankom osmih sekund. V glavnini so bili vsi kapetani s Tadejem Pogačarjem in Rogličem na čelu.