S strehe trgovine v glavni ulici bogataškega Highland Parka v predmestju Chicaga je 22-letni Robert Crimo s puško streljal na množico, zbrano na paradi ob dnevu neodvisnosti. Ubil je šest ljudi, nekaj deset jih je ranil. Najmlajši v bolnišnici šteje osem, najstarejši 85 let. Obiskovalci so strele najprej zamenjali za pokanje petard, kaj kmalu pa je nastala panika. Strelcu je uspelo pobegniti, a ga je policija že nekaj ur kasneje aretirala. Prijetju se ni upiral. 22-letnik je po pisanju medijev domačin, velik oboževalec Donalda Trumpa in srednje uspešen raper s tremi izdanimi albumi. Na družbenih omrežjih je rad objavljal posnetke, slike in skice z nasilno vsebino, med drugim oboroženega moškega, ki na cesti pred policisti leži v mlaki krvi. Kaj natančno ga je gnalo v krvavo dejanje, še ni jasno. »Ni besed za opis pošasti, ki čaka v zasedi in strelja v množico družin z otroki, ki želijo praznovati s svojo skupnostjo,« je bil zgrožen guverner Illinoisa J. B. Pritzker. V ZDA so letos našteli že 308 množičnih strelskih napadov. Ti so opredeljeni kot streljanja, v katerih so bile ranjene ali ubite najmanj štiri osebe, ki niso strelec.