Putin je napadel Ukrajino, ker je ključna za dosego njegove imperialistične politike. Z našo pomočjo že leta uporablja energente kot orožje za destabilizacijo sveta in njegovo ponovno preureditev po svojih željah. Za mir po svojih željah. Z Ukrajino v svoj arzenal dodaja tudi hrano. Putin je za dosego svojih ciljev pripravljen ne le pobiti vse Ukrajince, ki mu pridejo pod roke, in pri tem žrtvovati na tisoče življenj lastnih mladih državljanov, ampak tudi izstradati polovico sveta. Tega niti ne skriva. Lakota, ki je že danes verjetno neizogibna, bo pomorila na milijone ljudi, še več pa jih bo pognala v beg, proti zahodu. To ni naključna posledica vojne v Ukrajini, ampak od samega začetka njen glavni namen. Kakšne bodo posledice, si lahko predstavljamo, če begunsko krizo zadnjih let, ki je bila zlorabljena za to, da na oblast pripelje liberalne avtoritarce v mnogih zahodnih državah, pomnožimo z deset. Mir za vsako ceno, ki bi zamrznil status quo, je Putinova zmaga. Od tistega trenutka naprej bo svet odvisen od milosti in nemilosti kremeljskega samodržca, ki lahko vsak trenutek, kadar se mu zahoče, pritisne na sprožilec. Ne glede na posledice oziroma prav zaradi njih. Da je to tudi pripravljen storiti, je od 24. februarja več kot očitno.

