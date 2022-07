Družba BTC ima status ene najbolj družbeno in trajnostno naravnanih v Sloveniji. Že vrsto let je eden izmed ključnih sponzorjev OKS in dolgoletni podpornik številnih športov in športnikov. BTC City Ljubljana pa ni zgolj »šoping center«, temveč ugledna blagovna znamka v celotni Sloveniji in širše v svetu poznana kot eno največjih poslovno, nakupovalnih, športno-rekreativno in kulturno-zabaviščnih središč v Evropi. BTC City Ljubljana je doslej gostil številne priznane funkcionarje iz celega sveta kot gostitelj številnih poslovnih dogodkov, lani denimo Digitalnega središča Slovenije. V BTC Cityju Ljubljana kot poslovnem središču imajo svoj sedež oz. poslovne prostore najbolj ugledne blagovne znamke iz številnih panog, med njimi so IBM, Microsoft, Unicredit banka, BMW in številni drugi. Ponosni smo tudi na nakupovalni del BTC Cityja, a ključno je, daje BTC City Ljubljana poslovno, športno-rekreativno (ponudniki Vodno mesto Atlantis, Športni center Millenium, WOOP! itd.) in kulturno-zabaviščno, ne le nakupovalno središče.

Prostori OKS, ki jih je v svoji izjavi omenil g. Sodržnik, se nahajajo na eni najbolj znanih in elitnih lokacij v mestu Ljubljana – v središču BTC Cityja, ki je tudi sicer po duši in z dejanji močno športno obarvan. Denimo: štart in cilj Maratona Franja sta v BTC Cityju. S tem športnim dogodkom je Slovenija mednarodno prepoznana tudi na mednarodnem športnem in turističnem zemljevidu.

Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja BTC