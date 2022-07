V Xianu, zgodovinskem mestu s 13 milijoni prebivalcev, ki je bilo konec lanskega leta zaprto za več kot mesec dni, so mestne oblasti poročale, da so od sobote zabeležile 18 primerov okužb s koronavirusno različico omikron. V odziv na okužbe je mestni uradnik Zhang Xuedong na današnji novinarski konferenci dejal, da bodo v Xianu izvajali sedemdnevne začasne nadzorne ukrepe, ki bodo omogočili, da se družba čim bolj umiri, da se zmanjša mobilnost in zmanjša tveganje okužb.

»Tekmovati moramo tako s časom kot z virusom, da se zavarujemo pred vsemi možnimi tveganji in skritimi nevarnostmi ter odločno preprečimo nadaljnje širjenje v skupnosti,« je opozoril.

Mestna uprava je v obvestilu navedla, da bodo lokali, vključno s pivnicami, internetnimi kavarnami in bari s karaokami, od srede opolnoči zaprli svoja vrata. Restavracije ne bodo smele streči gostom v zaprtih prostorih, vendar bodo lahko še naprej ponujale storitve razvoza hrane. Šole bodo predčasno začele poletne počitnice, univerze pa bodo zaprle kampuse.

Kitajske oblasti so sicer danes po državi poročale o 335 novih primerov okužb, ki so bili po podatkih nacionalne zdravstvene komisije (NHC) večinoma asimptomatski. Zadnji večji izbruh covida-19 je v osrednji provinci Anhui, kjer je 1,7 milijona ljudi v dveh okrožjih z današnjim dnem dobilo ukaz, naj ostanejo doma. Mestne oblasti v Šanghaju pa so medtem že začele nov krog obveznih množičnih testiranj v večini okrožij.