Balet, rock ali metal? Izberite sami

Po dveh zatišnih letih kulturne suše, ki jo je povzročila pandemija, so letos po spomladanskem sproščanju ukrepov na veselje mnogih ponovno zaživeli številni festivali. Glasbena, filmska, gledališka, etnološka, gastronomska in druga zanimiva eno- ali večdnevna druženja so premnogi namreč že predolgo komaj čakali.