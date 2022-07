Obisk soteske Vintgar je v poletnih mesecih prijetna osvežitev. V poletni sezoni je soteska odprta vsak dan od 7.30 do 19. ure, najbolj obremenjena pa je med 10. in 14. uro, ko jo obišče največ ljudi. V tem času sta zato pogosto preobremenjeni tako soteska kot celotna okoliška infrastruktura, predvsem ceste in parkirišča. Poleg tega promet in lokalno prebivalstvo dodatno obremenjujeta gradnja in prenova cest, ki v teh dneh potekata v okolici Vintgarja. Zato tudi dostop z avtom iz smeri Bleda (jug) ni mogoč.

Z namenom razbremenitve soteske in zmanjšanja gneče na cesti ter v soteski je Turistično društvo (TD) Gorje, ki upravlja sotesko, omejilo dnevno število vstopnic na tri tisoč. Mogoče jih je kupiti (po 10 evrov za odraslo osebo) tudi na spletni strani vintgar.si in si tako zagotoviti termin obiska. Kot so povedali v TD Gorje, stremijo k prehodu na zgolj spletno prodajo vstopnic, kajti tako lažje pričakujejo dnevno število obiskovalcev in se lahko tudi primerno organizirajo. Seveda pa z omejenim obiskom ljudi v naravni biser želijo zaščititi Vintgar kot naravno znamenitost, obenem pa tudi gostom omogočiti prijetno izkušnjo, ki je zagotovo bolj sproščena, če je v soteski obvladljivo število ljudi.

V društvu obiskovalce spodbujajo, da parkirajo na bližnjih parkiriščih in do soteske dostopajo peš ali s kolesom, na spletni strani vintgar.si pa redno posodabljajo informacije o možnostih dostopa do soteske. Če si želite obisk soteske Vintgar s kar najmanj stresa, boste do soteske najlažje prišli z organiziranim avtobusom oziroma svetlo zeleno linijo do postaje Sebenje/Podhom. Od tod vas do vhoda v sotesko loči le kratek sprehod, vrnete pa se lahko mimo cerkvice sv. Katarine, od koder je čudovit razgled na Bled z okolico, pa tudi na Karavanke in Julijske Alpe. Avtobusna postaja Zasip je v vasi tik pod cerkvico. V tem primeru boste prehodili slabih pet kilometrov, izognili pa se boste težavam s parkiranjem in plačilu parkirnine (5 evrov) ter cestnim zaporam.