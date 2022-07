V poletnih mesecih slovenske gore privabljajo vedno več domačih in tudi tujih planincev. Kot napovedujejo pri Planinski zvezi Slovenije (PZS), bodo tudi letos najbolj oblegane koče v okolici Triglava. Julija odprejo svoja vrata še zadnje planinske koče v visokogorju, nekatere s pomembnimi posodobitvami, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu in naravi prijaznejšemu obratovanju. »Planinska društva, lastniki oziroma skrbniki koč namreč intenzivno koristijo sredstva ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je s 3,9 milijona evrov podprlo obnovo ali energetsko sanacijo 21 planinskih koč,« so sporočili iz PZS.

Rezervirajte kar po spletu

V primeru, da boste v gorah opravili večdnevno turo, v PZS svetujejo, da prenočevanja v planinski koči rezervirate že prej. »Že od leta 2020 lahko opravite rezervacijo v nekaterih kočah kar prek spletnega rezervacijskega sistema za planinske koče. Trenutno tako storitev ponuja 16 planinskih koč, v kratkem pa pričakujemo, da se bo številka povečala še za štiri priljubljene koče v Julijskih Alpah. Hitro in enostavno, z le nekaj kliki lahko opravite rezervacijo ležišča ali polpenziona,« so sporočili in dodali, da sam sistem omogoča tudi podajanje drugih, oskrbniškemu osebju pomembnih informacij (vegetarijanski obrok, alergije ipd.).

Tako si lahko ob prvi rezervaciji ustvarite uporabniški račun, ki vam omogoča pregled rezervacij in vnašanje morebitnih sprememb (sprememba števila oseb, datuma, dodatnih vprašanj ali potreb ipd.). »To je najbolj koristno v primeru večdnevnih tur in organiziranih skupin. Rezervacije so veljavne 48 ur do dneva nočitve. Za prihod v kočo se šteje 17. ura na dan nočitve.« Za izvedbo rezervacije morate pri večini planinskih koč vnesti podatek o kreditni kartici. Kartica ni namenjena plačilu nočitve, temveč zgolj možnosti, da vam oskrbnik zaračuna neprihod. »Tudi zato priporočamo, da si ob izvedbi rezervacije preberite pogoje rezervacije. Plačilo storitve izvedete v planinski koči, zato je vsekakor priporočljivo, da preverite, ali je v izbrani koči mogoče plačati s plačilno kartico.«

Naravni in energetski viri v gorah so omejeni

Izolirane planinske koče, kot so visokogorske, imajo omejen dostop do naravnih virov (voda, les) in energije (elektrika, toplota). Na kraških terenih z malo površinskimi vodami sta vsak studenec in vsaka dežna kaplja dragocena. Sploh v vročih in suhih poletnih mesecih, ko je vode malo, potreb pa veliko. Nekaj koč ima napeljan lokalni vodovod do bližnjih izvirov in studencev, večina pa potrebe po vodi zadovoljuje z zbrano deževnico. Te je malo! Obiskovalci se moramo zavedati, da nismo zadnji obiskovalci v koči. Zato v gorah za osebno higieno poskrbimo le toliko, da zadostimo najnujnejšim potrebam. »Tuširajmo se v dolini! Odpadne vode so onesnažene z milom in drugimi čistili, pa tudi ostanki sončne kreme. Vse to predstavlja vir onesnaženja okolice in okoliških podzemnih voda,« svetujejo na PZS. Visokogorske koče so, z nekaj izjemami, energetsko samooskrbne. Za zagotavljanje nemotenega delovanja (kuhinja, razsvetljava, ogrevanje) morajo poskrbeti same. Ne glede na sodobne načine pridobivanja električne energije (vetrna in sončna energija) lahko te hitro zmanjka. »Zato prosimo, da se odpoveste prekomernemu polnjenju (in posledično uporabi) elektronskih naprav, da skrbno ugašate luči in upoštevate navodila oskrbniške ekipe,« na PZS nagovarjajo planince in naprošajo, da obiskovalci za prenočevanje v planinskih kočah uporabljate svojo posteljnino, ki jo prinesete s seboj. x