Da bodo poslanci na današnjem glasovanju podprli hrvaški prevzem evra, je bilo sicer pričakovano. Evropska komisija je v začetku junija objavila konvergenčno poročilo za leto 2022, v katerem je dokončno ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Voditelji EU pa so konec junija potrdili priporočilo Sveta EU o vstopu Hrvaške v območje z evrom. Poročilo ugotavlja, da je Hrvaška kljub pandemiji covida-19, visoki inflaciji in vojni v Ukrajini še vedno pripravljena na uvedbo evra.

Poslanci prav tako ugotavljajo, da je Hrvaška v primerjavi z drugimi državami članicami ob uvedbi evra že dosegla višjo raven cenovne konvergence z evroobmočjem. Kljub temu parlament pričakuje, da si bo hrvaška vlada trajno prizadevala za zagotovitev nadaljnje cenovne konvergence in da uvedba evra ne bo povzročila umetnega zvišanja cen, so zapisali v sporočilu za javnost.

Mnenje parlamenta bo zdaj posredovano državam članicam območja z evrom, ki so pristojne za dokončno odobritev uvedbe evra na Hrvaškem. Zadnji korak bo sprejetje predloga na zasedanju Ekonomsko-finančnega sveta EU 12. julija, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

»Pomemben proces evropskega povezovanja«

»Reforme, ki jih je hrvaška vlada izvedla v zadnjih letih, so okrepile gospodarstvo in utrle pot za vstop Hrvaške v skupno valuto. Jasno je, da je članstvo v območju z evrom prava odločitev za državo, njena podjetja in državljane ter različne gospodarske sektorje, kot je turizem,« je danes v Evropskem parlamentu dejal poročevalec Siegfried Muresan.

Predsednica delovne skupine Evropskega parlamenta za evro Margarida Marques je spomnila, da je pristop Hrvaške k enotni valuti leta 2023 prvi pomemben proces evropskega povezovanja po brexitu in pomeni nadaljnjo širitev evra na Balkanu. »V času, ko so evropske vrednote na naših mejah postavljene pod vprašaj, je to jasen znak enotnosti in nadaljnjega povezovanja ter prispevek k moči evra kot svetovne valute,« je pojasnila.

Od 5. septembra bo na Hrvaškem obvezno dvojno označevanje cen. Cene izdelkov bodo označene tako v kunah kot evrih, dvojno označevanje pa bo veljalo tudi za celo leto 2023.

Vstop Hrvaške v evrsko območje je pomembna novica tudi za Slovenijo, ki je skupno valuto prevzela z letom 2007. Hrvaška je četrta največja slovenska trgovinska in gospodarska partnerica in ob tem še najpomembnejša turistična destinacija za Slovence. Veliko slovenskih državljanov ima v sosednji državi tudi nepremičnine.