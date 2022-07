Zaradi udara strele je zagorelo tudi na podstrešju stanovanjskega objekta v naselju Nova vas v občini Bloke. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz gasilskih društev Nova vas in Bloke, ki so streho tudi začasno prekrili. Pogorelo je približno dvajset kvadratnih metrov ostrešja, nastala je večja materialna škoda, kažejo podatki centra za obveščanje.

Ponekod na širšem območju Velenja in Žalca pa so največ težav povzročili nalivi, sprožilo se je nekaj plazov, ponekod je padala tudi toča. Prostovoljni gasilci so v Škalah na območju velenjske občine okoli pol treh zjutraj izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše in sprali dvorišče.

V Vrbju v občini Žalec so tamkajšnji gasilci približno enak čas prav tako črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše in z protipoplavnimi vrečami zaščitili objekt. Meteorna voda je zalila tudi skladišča v naselju Ložnica pri Žalcu, tudi tam so posredovali gasilci.

Zaradi poškodovanega ostrešja na večstanovanjski stavbi je meteorna voda zalivala stanovanje v Radečah. Gasilci so začasno sanirali ostrešje in izčrpali vodo iz stanovanja.

V naselju Cerovec pod Bočem na območju občine Rogaška Slatina pa je močan veter podrl daljnovod na drevo, zaradi česar je drevo zagorelo. Manjši požar so pogasili gasilci in preventivno pregledali okolico, dežurni delavec Elektra Celje pa je izklopil daljnovod.

Brez elektrike je v ponedeljek zvečer nekaj časa bilo tudi 160 odjemalcev Elektra Maribor na območju Lehna v občini Podvelka. Napako so že odpravili.