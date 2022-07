Opekarska do štiripasovne Barjanske ceste

Mestni svetniki so še na zadnji seji pred počitnicami prižgali zeleno luč za hitrejšo izvedbo Emonike, soglašali z nakupom zemljišč za gradnjo podaljška Opekarske ceste in potrdili osnutka prostorskih aktov za gradnjo novih fakultet za strojništvo in farmacijo ter soseske vrstnih hiš pod Šmarno goro. Do volitev bosta le še dve seji.