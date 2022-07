Policija še išče osumljenca, ki ga opisuje kot belega moškega, starega med 18 in 20 let. Orožje, s katerim je streljal, pa so že našli, je izjavil Chris O'Neill, pripadnik policije v Highland Parku.

Motiv za strelski napad še ni znan. Udeleženci in obiskovalci parade so najprej mislili, da pokajo petarde, ko pa so ljudje začeli padati, je med množico nastal preplah. Policija je obkolila in blokirala središče mesta ter išče napadalca.