Na dvodnevni mednarodni konferenci v švicarskem Luganu se delegacije iz 37 držav, predstavniki organizacij in gospodarstveniki posvetujejo o obnovi Ukrajine, pri čemer se želijo zgledovati po zelo uspešnem Marshallovem načrtu v porušeni Evropi po drugi svetovni vojni. To konferenco so nameravali organizirati že pred ruskim napadom 24. februarja in razpravljati o nujnosti reform in boja proti korupciji v Ukrajini. Ruska agresija je spremenila dnevni red že načrtovane konference, ki je postala priložnost za ukrajinsko vlado, da z zahodnimi državami razpravlja o povojni obnovi.

Po ocenah strokovnjakov bo ta zahtevala več sto milijard evrov. Samo stavb je bilo doslej porušenih več kot 120.000. Poškodovanih je 256 podjetij, 656 stavb za zdravstvene storitve in 1177 šol. Dosedanja škoda za ukrajinsko gospodarstvo pa znaša po pisanju Guardiana 600 milijard dolarjev (550 milijard evrov).

Postavljajo se temelji projekta, ki bo trajal desetletja

Kot je poudaril švicarski veleposlanik v Kijevu Simon Pidoux, v Luganu ne gre za donatorsko konferenco, temveč za postavitev načel in prioritet pri obnovi Ukrajine, ki naj bi trajala več desetletij. Eden od ciljev konference je tudi postaviti vizijo povojnega ukrajinskega gospodarskega razvoja, ki bi se moral vključevati v gospodarstvo EU, zlasti na področju kmetijstva in obnovljivih virov energije.

Sicer se vojna po več kot štirih mesecih še kar nadaljuje. Stroški obnove bodo odvisni od tega, kako dolgo bo trajala in kakšen bo izid, pa tudi od tega, ali bo vzhodna Ukrajina, ki je najbolj porušena, ostala pod Ukrajino ali pa jo bo nadzirala Rusija.

Po prvotni zamisli bi moral v Lugano prileteti tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in konferenco voditi skupaj s švicarskim predsednikom Ignaziem Cassisom. Zaradi vojne je prisoten po videopovezavi in ga zastopa premier Denis Šmigal v spremstvu več ministrov in poslancev. Na konferenci je poleg delegacij iz 37 držav tudi 14 mednarodnih organizacij, več sto gospodarstvenikov in predstavnikov civilne družbe zahodnih držav. Med udeleženci so predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen ter premierji Poljske, Češke in Litve.

Nujen bo boj proti korupciji

Von der Leynova je dejala, da EU ne bo dovolila uničenja Ukrajine. Napovedala je ustanovitev platforme EU za usklajevanje obnove Ukrajine po vojni, na kateri bodo usmerjali sredstva in kazali, kje so najbolj potrebna, v njej pa bodo povezani vsi, tudi nevladne organizacije, zasebna podjetja in civilna družba. »Od začetka vojne je EU poslala Ukrajini finančno pomoč v vrednosti 6,2 milijarde evrov in še veliko več bomo dali za obnovo,« je rekla. Nemška ministrica za razvoj Svenja Schulze meni, da EU sama ne bo mogla nositi bremena ukrajinske obnove. Evropska investicijska banka, ki je podaljšana roka EU, pa je že predlagala pomoč Ukrajini za obnovo v višini 100 milijard evrov.

EU pa v Luganu od Ukrajine zahteva, da izvede reforme, zlasti tiste, ki so nujne za boj proti korupciji. Brez teh ne bo denarja. Po ocenah Transparency International je Ukrajina že vrsto let ena najbolj skorumpiranih držav na svetu in v Evropi je slabše samo v Rusiji in Azerbajdžanu. Korupcija v Ukrajini se je pred vojno kazala v razmeroma velikem številu dolarskih milijarderjev in množicah revnih Ukrajincev. Na konferenci je tako zelo pomembna tudi tema, kako preprečiti, da bi denarna pomoč iz ZDA in Evrope prišla v mreže oligarhov.