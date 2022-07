Lenoba, singularno, kapitalizem, shizofrenija

Sedemintrideset let delam v isti časopisni hiši, od časov, ko je bila še v mestni lasti, do tranzicije, privatizacije, do danes. Marsikaj se je spremenilo, a nekaj je ostalo enako, ker je to za delovanje te tovarne nujno: nadrejeni za vsak delovni dan mojega življenja vedo, kjer sem in kaj počnem. Ne le zame, za celotni novinarski korpus. Ker je to pogoj, da dnevni izdelek naslednje jutro pride na vašo mizo.