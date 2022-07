Specifika letošnjega Wimbledona predvsem v ženski in tudi moški konkurenci je, da v drugem tednu ostajajo v Londonu teniški igralci in igralke, ki pred začetkom niso kotirali med favorite. Danes denimo so si četrtfinalno vstopnico priborili Čilenec Cristian Garin, Američan Tylor Fritz in Avstralec Nick Kyrgios. Prvi je proti favoriziranemu Avstralcu Alexu de Minaurju zaostajal z 0:2 v nizih, pa dvoboj po več kot štirih urah obrnil v svoj prid, v petih nizih je med najboljšo osmerico proti Američanu Brandonu Nakashimi napredoval tudi Nick Kyrgios, medtem ko se je Tylor Fritz nadigral še eno veliko presenečenje letošnjega turnirja Avstralca Jasona Kublerja.

Medtem ko se je kontroverzni Kyrgios po zmagi v tretjem krogu proti Grku Stefanosu Cicipasu zgražal nad obnašanjem tekmeca, a pozabil na svoje izpade, je danes o 20-letnemu Američanu govoril z izbranimi besedami. »Bil sem daleč od svoje najboljše igre, a sem lahko srečen, da je tudi takšna predstava zadostovala za uvrstitev v četrtfinale. Imam težave z bolečinami v rami, saj sem v zadnjem mesecu in pol igral veliko tenisa. Zato večkrat potrebujem zdravniško pomoč,« je po zmagi odgovarjal Nick Kyrgios ter na vprašanje, kaj pričakuje od četrtfinalnega dvoboja proti Cristianu Garinu, odgovoril: »Ko sem šel na osrednje igrišče, je moj rojak Alex vodil z 2:0 v nizih, zato sem si rekel, da bom v primeru zmage igral z njim. Žal mi je, ker je izgubil, a vam lahko zatrdim, da bom dal v četrtfinalu vse od sebe,« obljublja Avstralec.

Hrvaške wimbledonske sanje je danes prekinila Elena Ribakina. Kazahstanka je v dveh nizih s 7:5, 6:3 premagala Petro Martić ter napredovala v četrtfinale. »Lani sem se spoprijateljila s travnato podlago. Letos sem imela težave med pripravami, saj sem se poškodovala, v Londonu pa se znova počutim odlično. Veliko nizov sem končala v podaljšanih igrah ali jih dobila s 7:5, kar mi vliva dodatno samozavest. Ne razmišljam preveč naprej, kaj lahko letos dosežem. Skušam se osredotočati na vsako tekmo posebej in igrati agresivno,« pravi Elena Ribakina, ki letos v Londonu še ni izgubila niza.

Nekaj minut pred polnočjo se je v ponedeljek ponoči 13. v karieri uvrstil v četrtfinale Wimbledona Novak Đoković. Srb je kljub dobri igri in priložnostim za odvzem servisa proti odkritju letošnje travnate sezone Timu van Rijthovnu izgubil drugi niz, v katerem je Nizozemec (104. na svetu) navdušil predvsem z mirnostjo, zbranostjo in natančnostjo v odločilnih trenutkih, ko je serviral za niz. Toda šestkratni zmagovalec Wimbledona se ni dal zmesti. Tretji in četrti niz je dobil v dobri uri ter se z zmago s 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 v dobrih dveh urah in pol uvrstil v četrtfinale. V tem času je Đoković naredil zgolj 19 neizsiljenih napak, kar kaže, v kako dobri formi je letos v Londonu. Še težje delo kot v osmini finala čaka 35-letnega Beograjčana jutri proti Janniku Sinnerju. Južni Tirolec je navdušil v osmini finala proti Carlosu Alcarazu, doslej pa je v Londonu izločil tudi že tako slovita igralca, kot sta Švicar Stan Wawrinka in Američan John Isner.