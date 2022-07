»Močan bočni veter, ozke ulice, velika napetost v glavnini, most preko Velikega pasu,« vse to so bili glavni poudarki kolesarjev in strokovnjakov pred začetkom 109. kolesarske dirke po Franciji, ki je svojo otvoritev doživela na Danskem. Pričakovanja so bila velika, a na koncu so prvi trije dnevi dirkanja na največji kolesarski dirki v letu minili mirneje od napovedi.

Pogačar in Roglič na mestih, kjer si želita

Še najbolj zanimiv s tekmovalnega vidika je bil uvodni kronometer, ki ga je začinilo vreme. Na spolzkem cestišču s številnimi zahtevnimi ovinki je Tadej Pogačar vsem izzivalcem poslal jasno sporočilo, da ima jasen namen še tretjič v Pariz pripeljati v rumenem. V vožnji na čas je dosegel tretji čas, a je bil najboljši med vsemi kapetani ekip. Za celih devet sekund je prehitel tudi Primoža Rogliča, ki je pravi specialist za vožnjo na čas in je aktualni olimpijski prvak v tej disciplini. Pogačar je v Köbenhavnu izkoristil svojo tehnično izpopolnjenost in je brez večjega tveganja poskrbel za lep skalp, saj je nekdanji smučarski skakalec s progo opravil veliko bolj previdno.

»To je bil odličen uvod zame. Čeprav vreme ni bilo najboljše, so bili navijači izjemni in so me gnali, da sem dal vse od sebe. Zahvala gre močnim nogam,« je po uvodu razlagal Tadej Pogačar, ki je klubski dres že zamenjal za belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Po odličnem uvodnem dnevu je 23-letnik iz Klanca pri Komendi hitro dobil opozorilo, da v kolesarstvu nič ni samoumevno. Dvakratni zmagovalec Toura se je znašel v odbojni ograji ob zaključku druge etape. Ker se je vse dogajalo znotraj zadnjih treh kilometrov, do izgube časa ni prišlo, a je dobil pomembno opozorilo. Na njegovo srečo le z odrgninami na roki. »Sam sem se umaknil v ograjo. S členki sem zadel vanjo,« je nezgodo opisal Pogi, ki se tudi sam zaveda, da bi se lahko končalo slabše. Vsi se namreč še spominjajo lanskega začetka Toura, ko se je na hitro moral posloviti Primož Roglič.

Ravno priljubljenemu Zasavcu je tudi malce poskočil utrip na istem mestu, kot se je lažje poškodoval Pogačar. A Roglič je tokrat imel srečo in se je za las izognil padcu. Ko je srečno preživel tudi tretjo etapo, je bil razumljivo zadovoljen z začetkom letošnje dirke. »Zaenkrat gre vse po našem planu, smo zadovoljni,« je dejal pred odhodom na sever Francije Primož Roglič, ki zaseda sedmo mesto v skupnem seštevku. Za moštvenim kolegom Woutom van Aertom, ki je udet v rumeno, ima 23 sekund zaostanka.

Vsi navdušeni nad vzdušjem

S tekmovalnega vidika sta posebno zgodbo spisala še zmagovalca sobotne in nedeljske etape. Nizozemca Fabio Jakobsen (QuickStep) in Dylan Groenewegen sta obudila spomin na skoraj tragični dogodek na dirki po Poljski pred dvema letoma. Še posebno živahno je postalo v nedeljo, ko je v sprintu ponovno prišlo do prerivanja med najhitrejšimi kolesarji v glavnini. »Moram priznati, da sem Groenewegna pred incidentom oboževal in se po njim zgledoval. Sedaj, po nesreči, pa se je vse to izbrisalo,« je dejal Fabio Jakobsen, ki je tudi priznal, da z rojakom spregovori le toliko, kot je nujno potrebno.

Če tekmovalno gledano na Danskem ni prišlo do presežka, pa je zato prišlo ob cestah. Toliko navijačev na kolesarskih dirkah že dolgo ni bilo. Tekmovalci so imeli na 200-kilometrski trasi celo težavo najti kotiček za malo potrebo. »Noro! Nisem si predstavljal, da bo tako. Prvi dan na kronometru je bilo vse polno ljudi. Včeraj smo imeli 200-kilometrsko etapo, danes v 180 kilometrih pa ni bilo prostora za postanek za malo potrebo, ker je bilo toliko ljudi ob cesti. Bilo je prelepo,« je o vzdušju povedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Slovenski as pa ni bil edini, ki je bil navdušen nad kuliso ob progi, saj so praktično vsi kolesarji v karavani na svojih socialnih omrežjih objavljali fotografije glavnine, ki se pelje skozi gnečo navijačev.

Najlepše trenutke je doživel domači kolesar Magnus Cort Nielsen, ki se je v nedeljo celo sam podal v beg. S prestižno pikčasto majico najboljšega hribolazca pa je doživel celo nogometno vzdušje, ko so navijači vzklikali njegovo ime. »Ko si sam v begu, imajo ljudje čas, da te vidijo samega, kako prihajaš in ob tem so vzklikali moje ime. To so bili trenutki, ki so spremenili moje življenje,« je bil nad domačimi navijači navdušen Danec.

Po koncu tedna brez zapletov na Danskem so se kolesarji včeraj preselili na sever Francije, kjer se bodo nadaljevali boji za prestižno rumeno majico. Danes je na sporedu še ena etapa, v kateri se pričakuje sprint glavnine, jutri pa že eden izmed prvih vrhuncev z znamenitimi kockastimi odseki.