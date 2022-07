Postprodukcija: povzetek in nov pogled

Ptujski Festival sodobne umetnosti Art stays praznuje letos dvajset let, v tem času pa so se zvrstili predstavili številni domači in tuji umetniki, tako perspektivni mladi kot uveljavljena imena, Ai Weiwei, Gilbert & George, Allora & Calzadilla in mnogi drugi. Otvoritev letošnje edicije s številnimi dogodki na številnih lokacijah bo v četrtek, 7. julija, festival pa se bo zaključil 18. septembra.