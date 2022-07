Gneča v gorah, revščina v nogah

Pohodnik je v nedeljo posnel fotografijo Triglava. Prizor spominja na tistega, ko mravlje zavohajo raztresen sladkor na kuhinjski mizi in se v hipu izpod bog si vedi katere špranje naredi dolga vrsta slasti željnih mrgolincev. Tudi v vrsti na Triglav so eden poleg drugega stali Facebook všečkov in Instagram fotografij željni »planinci«, le vrsta ni bila črna, temveč pisana mavrica tehnološko najbolj izpopolnjenih vetrovk in pohodniških majic, ne nujno tudi čelad. Fotografija je odraz tega, na kar v Planinski zvezi Slovenije in Gorski reševalni zvezi Slovenije opozarjajo že lep čas: obisk naših gora se izjemno povečuje, učinkovito brezplačno reklamo pa jim delajo družabna omrežja. Instagram fotografije s tisočerimi filtri, ki Krnska jezera naredijo še bolj lesketajoča, kot so sicer, na domačem kavču ne potrebujejo prav veliko kondicije in znanja, v živo in brez filtra pač.