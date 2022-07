Policisti so povedali, da so ukrepali zato, ker je na njih pritiskala politika, ker so dobili takšne ukaze od politike. To je absolutno nedopustno. Spomnimo se 5. oktobra, ko je šlo za nesorazmerno uporabo sile, ko so se prebivalci Ljubljane znašli v oblakih solzivca, dima, kot da bi bili na bojnem polju, v situaciji, ki je poprej nismo bili vajeni. Pa smo v preteklosti že imeli proteste, tudi takšne, ki so bili nasilni. Spomnimo se leta 2010, državni zbor je bil poškodovan, protestniki so bili mladi ljudje, ki so izražali svoja stališča, pa policija takrat ni reagirala na takšen način, kar je bilo edino pravilno. Opisujem vam ravnanje policije, ki se ne sme več ponoviti.