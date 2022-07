Ponoči se bodo pojavljale krajevne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju in na Goriškem okoli 21 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Proti večeru in ponoči, v južni Sloveniji pa tudi v torek zjutraj in dopoldne, so možne močnejše nevihte z lokalnimi neurji.

Obeti: V sredo bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo dopoldne oblačno, občasno bo deževalo, popoldne se bo delno zjasnilo, nastala bo še kakšna nevihta.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika severno od Alp proti vzhodu in bo v noči na torek in v torek čez dan vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka zelo topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo predvsem v krajih severno od nas bodo krajevne nevihte.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Nekoliko hladneje bo.