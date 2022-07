Razmere na slovenskih cestah ob 16. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi previsokega tovornega vozila na primorski avtocesti zaprt predor dekani proti Ljubljani.Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Kosezami, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana/Rudnik in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko.