»Vojaške enote, vključno z vzhodno in zahodno skupino, morajo opraviti svoje naloge v skladu s predhodno odobrenimi načrti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Vladimir Putin dejal Šojguju in dodal, da morajo enote, ki so sodelovale v operacijah v Lugansku, sedaj »počivati in obnoviti svoje bojne zmogljivosti«. Ruskim enotam je Putin po navedbah britanskega BBC tudi čestital za zavzetje celotne regije Lugansk, prav tako pa naj bi dva generala odlikoval z nazivom »Junak Rusije«.

»Rusi poskušajo vzpostaviti nadzor nad vasmi Bogorodične, Dolina in Mazanivka v smeri Slovjanska,« pa je v svojem dnevnem poročilu o stanju na terenu zapisal ukrajinski generalštab. Vse tri vasi se nahajajo manj kot 20 kilometrov severno in severovzhodno od Slovjanska.

Ruske enote poskušajo ukrajinsko vojsko potisniti za novo obrambno črto

V ukrajinskem generalštabu so dodali še, da ruske enote poskušajo ukrajinsko vojsko potisniti za novo obrambno črto med kraji Siversk, Soledar in Bahmut. Ta tri mesta se nahajajo približno 30 do 40 kilometrov vzhodno od urbanega območja mest Slovjansk in Kramatorsk, zadnje ukrajinske vojaške utrdbe v Donbasu, še navaja dpa. Po poročanju britanskega BBC naj bi rusko topništvo v nedeljo med napredovanjem vojske proti Slovjansku ubilo šest civilistov in jih poškodovalo 19.

Medtem je Moskva obtožila Kijev, da je v nedeljo izstrelila rakete na obmejno rusko mesto Belgorod in tam po besedah regijskega guvernerja Vjačeslava Gladkova uničila več deset stanovanjskih stavb. Ukrajinske oblasti teh navedb za zdaj niso komentirale.

Tiskovna predstavnica ukrajinskih sil na jugu države Natalija Gumenjuk je medtem po navedbah AFP danes sporočila, da ukrajinska zastava ponovno plapola na Kačjem otoku, potem ko je Ukrajina ponovno prevzela nadzor nad otokom, ki ga je Rusija zavzela v prvih dneh invazije. »Vojaška operacija je bila končana in ozemlje je vrnjeno pod jurisdikcijo Ukrajine,« je dodala Gumenjukova. Ob tem ni navedla, ali so se na otok vrnili tudi ukrajinski vojaki.

Zelenski: Obnova Ukrajine je skupna naloga demokratičnega sveta

V Švici pa se je danes začela dvodnevna donatorska konferenca za povojno obnovo Ukrajine, ki pod strogimi varnostnimi ukrepi poteka v mestu Lugano na jugu države. Načrtovana je bila že pred rusko invazijo 24. februarja, ko je bila predvidena razprava o reformah v Ukrajini, nato pa je bila preusmerjena v povojno obnovo.

»Obnova Ukrajine je najbolj ambiciozen projekt našega časa in hkrati največji prispevek k podpori svetovnega miru,« je v svojem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je vse prisotne opozoril, da so naložbe, ki bodo potrebne, skupna naloga celotnega demokratičnega sveta in ne naloga enega samega naroda.

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci dejala, da je boj Ukrajine boj vseh nas, zato si mednarodna skupnost zlasti v teh dneh prizadeva pomagati Ukrajini. Pomen podpore Ukrajini je poudaril tudi predsednik Švice Ignazio Cassis. Po njegovih besedah je ključnega pomena, da se ukrajinskemu ljudstvu zagotovi možnost vrnitve k normalnemu in mirnemu življenju.

Kot predstavnik Ukrajine se je dogodka udeležil predsednik vlade Denis Šmihal. Ukrajina naj bi na konferenco poslala 100 delegatov, med njimi tudi pet ministrov. Udeležbo pa je v zadnjem trenutku odpovedal zunanji minister Dmitro Kuleba. Šmihal je v svojem nagovoru udeležencem konference dejal, da bo obnova Ukrajine po njegovi oceni stala 750 milijard dolarjev, pri čemer je vztrajal, da je treba za obnovo opustošenih delov države uporabiti zaseženo rusko premoženje, še navaja AFP.

Skupno naj bi se konference v Luganu udeležilo približno 1000 ljudi, med njimi predsednica Evropske komisije ter predsedniki vlad Češke, Litve in Poljske. Cilj konference je določiti načela in prednostne naloge za proces obnove, ki naj bi se začel že med samo vojno.