»Ustavno sodišče v ugotovitvenih odločbah določi rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti oziroma nezakonitosti in pričakovali bi, da pristojni organi odločitve ustavnega sodišča, ki so dokončne in obvezujoče, uresničijo v postavljenem roku,« so Svetinove besede povzeli pri varuhu. Spoštovanje odločitev ustavnega sodišča je po njegovih besedah pomemben pokazatelj stanja pravne države.

Varuh je tudi v letnem poročilu za lani ponovil priporočilo vladi, da po zgledu mehanizma za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice vzpostavi še poseben mehanizem, ki bo nudil strokovno podporo pri uresničevanju t. i. ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča in na pregleden način obveščal javnost tudi glede dejavnosti pristojnih organov za uresničitev teh odločb.

Varuh posebej opozarja, da neuresničeno ostaja priporočilo oziroma poziv vsem pristojnim organom, tako ministrstvu za finance, vladi in DZ, da pripravijo in v roku sprejmejo zakonske rešitve, ki bodo ustrezno uresničile ustavno odločitev iz leta 2020 glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih institucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo dela zakona o javnih financah.

Po ustavni odločitvi je neustaven denimo 20. člen tega zakona, kolikor se nanaša na DS, ustavno sodišče, varuha človekovih pravic in računsko sodišče, saj omogoča prevladujoč vpliv vlade oziroma kar resornega ministrstva na oblikovanje predloga potrebnih sredstev za delo pri vseh štirih institucijah.