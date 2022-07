Možne močnejše nevihte z neurji in velika toplotna obremenitev

Danes proti večeru in ponoči, pa tudi v torek dopoldne lahko ob močnejših nevihtah v južni Sloveniji nastanejo krajevna neurja, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Za celotno državo je izdala oranžno opozorilo. Po nižinah bo še velika toplotna obremenitev in požarna ogroženost v naravnem okolju, oranžno opozorilo velja za vso državo.