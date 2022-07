Nataša Faganeli bo morala vrniti 89.000 evrov protipravno pridobljene koristi, hkrati pa bo morala poravnati stroške, ki so nastali v kazenskem postopku. Sodni senat pod predsedstvom sodnice Dejane Fekonja je skoraj v celoti sledil kaznovalnemu predlogu tožilstva, ki je sicer predlagalo še izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica magistre farmacije za obdobje dveh let.

Začetek dogajanja v aferi sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe so se znašli podjetje Emporio Medical in skupina zdravnikov, ki so od podjetja prejemali nedovoljene nagrade, za protiuslugo pa še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Prvostopenjsko sodišče je obtožene zdravnike spoznalo za krive, med obtoženimi pa sta se znašala tudi nekdanja komercialista Emporia Medical Darko Žafran in Jana Šturm, ki je kasneje delala v Advanti. Sodišče je ocenilo, da je Faganelijeva prek Šturmove od podjetja Emporio Medical od februarja 2008 do decembra 2011 prejela okoli 66.000 evrov podkupnine v gotovini. V letu 2013 pa naj bi od Šturmove kot predstavnice podjetja Advanta v gotovini prejela še nekaj manj kot 23.000 evrov za pridobitev in ohranitev poslov v bolnišnici Valdoltra.

Sodišče je Žafrana spoznalo za krivega, Šturmovi pa je sodilo skupaj s Faganelijevo, a so postopek zoper njo zaradi njenega slabega zdravstvenega stanja začasno izločili. Sojenje Šturmovi naj bi se nadaljevalo jeseni. Po ocenah sodišča je kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja darila storilo tudi podjetje Avanta. Naložili so mu denarno kazen v višini 50.000 evrov..

Kljub temu, da sodba še ni pravnomočna, odvetnik Fanagelijeve že napoveduje pritožbo, tožilec Iztok Krumpak pa se bo o tem odločil po tem, ko bo preučil pisno sodbo. Po napovedih bo ta sledila čez nekaj mesecev.