Napad morskega psa v Egiptu usoden za Avstrijko in Romunko

V napadu morskega psa ob obali letovišča Sal Hašiš pri Hurgadi konec minulega tedna sta umrli avstrijska in romunska državljanka, so v nedeljo sporočile egiptovske oblasti. Smrti so potrdile tudi oblasti v Bukarešti oziroma na Dunaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.