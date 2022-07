»Po tehtnem premisleku, po pogovoru z ljudmi, ki jih cenim, sem se odločil, da bom kandididaral za predsednika republike,« je na današnji tiskovni konferenci povedal zunanji minister v Janševi vladi Anže Logar. Pojasnil je, da se v predsedniško tekmo podaja s podpisi državljank in državljanov in s podporo SDS. Kot je napovedal, bo njegova kampanja zelo inkluzivna, podpise volivk in volivcev pa bo začel zbirati v drugi polovici avgusta.

Logar je prepričan, da je kandidatura v tem času pravi korak. »Sedanje razmere, ko so pred nami izzivi varnostih groženj, slovenska družba pa je precej razdeljena, terjajo zelo tehtno sodelovanje vseh političnih subjektov, civilne družbe, strokovnjakov in podjetniškega sektorja. V tej situaciji je vloga in funkcija predsednika republike najpomembnejša politična funkcija v državi, ki lahko združi vse te različne poglede in vnese v slovenski prostor potrebno enotnost,« je dejal donedavni zunanji minister.

Logar meni, da je funkcija predsednika republike najpomembnejša politična funkcija, ki lahko združi različne poglede in v slovenski prostor prinese potrebno enotnost, je dejal na novinarski konferenci ob najavi kandidature. »Predsednik republike je edini državni funkcionar, edini politik, ki ima večinsko podporo, s tem pa tudi večinsko legitimiteto, da poskuša te različne poglede spraviti v tisto smer, ki je dobra za državljanke in državljane.« je povedal,

Po njegovem mnenju je aktualni predsednik republike Borut Pahor naredil pomemben korak v ideji povezovanja Slovencev, to pa je, kot je dejal, dobra iztočnica za nadaljnje delo. »Tudi sam sem s preteklim delom dokazal, da sem sposoben te povezovalnosti in sem odprt za različne poglede. Vedno se trudim iskati soglasje in v tem pogledu lahko Sloveniji ponudim to aktivno držo predsednika z namenom skupnega sodelovanja«.

Dvakrat prehodil Camino

Vodja volilnega štaba bo Romana Jordan, njegova kampanja pa bo zelo vključujoča in bo, kot je dejal, vsebovala različne poglede. »Ključno sporočilo, ki ga predsednik ali pa kandidat za predsednika mora imeti, je, da sporoči, da so različna mnenja dobrodošla,« je povedal.

Logar sicer želi, da bi kot predsednik republike na redni ravni organiziral okrogle mize in konference o prihodnosti, kjer bi se lahko soočila različna mnenja nevladnih organizacij, strokovnjakov in politike. Ugotovitve omizij pa bi skušal prek rednih vrhov slovenske politike spraviti tudi v življenja ljudi. »Predsednik republike mora igrati pomembno in aktivno vlogo, da se redno sestaja s predsedniškim vrhom v sloveniji in na ta način usmerja in išče rešitve za sodelovanje slovenske politike,« je pojasnil.

Ob tem je povedal še, da ga v življenju in pri delu najbolj radosti sama pot, ter navedel, da je sam kar dvakrat prehodil romarsko pot Camino.