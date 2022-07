V naselju Srednja vas v Bohinju je nekaj minut čez polnoč zagorelo ostrešje stanovanjsko-apartmajske hiše. Prostovoljni gasilci iz PGD Bohinjska Bistrica, Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica in Savica-Polje so na varno umaknili 19 ljudi ter pogasili požar.

Gasilci so na površini kakih desetih kvadratnih metrov poškodovano ostrešje prekrili s ponjavo, prezračili so prostore in izmerili prisotnost nevarnih plinov. Po prvih podatkih poškodovanih ni, nastala pa je gmotna škoda.