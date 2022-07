Šestkratnega zmagovalca turnirja na sveti travi v All England Clubu, skupno pa 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku iz Srbije, v četrtfinalu čaka Jannik Sinner. Visokorasli Italijan se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale na bržkone največjem turnirju na svetu, v osmini finala je v nedeljo s 6:1, 6:4, 6:7 (8) in 6:3 ugnal petega nosilca, Španca Carlosa Alcaraza.

Med osem najboljših se je na veselje britanskih pristašev tenisa uvrstil tudi Cameron Norrie, ki je s 6:4, 7:5, 6:4 ugnal Američana Tommyja Paula.

Šestindvajsetletni Norrie je postal eden od le dveh Britancev, ki sta se v zadnjih 18 letih prebila do četrtfinala na sveti travi. To je uspelo še Andyju Murrayju, ki je turnir osvojil dvakrat (2013, 2016).

Za polfinalno vstopnico se bo 12. igralec sveta pomeril z Belgijcem Davidom Goffinom. Slednji se je drugič v karieri uvrstil med osem najboljših v All England Clubu, to mu je uspelo tudi leta 2019, potem ko je 31-letnik v najdaljšem obračunu letošnjega Wimbledona s 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 po štirih urah in 36 minutah ugnal Američana Francesa Tiafoa.

Danes bodo na sporedu še drugi dvoboji osmine finala. V moški konkurenci so pari Brandon Nakashima (ZDA) - Nick Kyrgios (Avs), Botic ven de Zandschulp (Niz/21) - Rafael Nadal (Špa/2), Jason Kubler (Avs) - Taylor Fritz (ZDA/11) in Cristian Garin (Čil) - Alex De Minaur (Avs/19), v ženski pa Paula Badosa (Špa/4) - Simona Halep (Rom/16), Jelena Ribakina (Kaz/17) - Petra Martić (Hrv) in Amanda Anisimova (ZDA/20) - Harmony Tan (Fra).