Ljubljana: Leteči fantje nad Ljubljanico postavili rekord

Osrednje vprašanje sobotnega akrobatskega spektakla nad Ljubljanico je bilo, ali bo padel nov svetovni rekord. Da je lanskih 10,3 metra resno ogroženih, je bilo jasno že ob prebiranju imen akrobatov, ki so prileteli v Ljubljano, poleg vsega pa so nad Ljubljanico razpeli 25 kvadratnih metrov večjo ponjavo in angažirali svetovno priznane merilce.