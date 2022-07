Čeprav so v slovenski košarkarski reprezentanci ponavljali, da dandanes ne smejo podcenjevati nikogar, si bržkone niso predstavljali, kakšno dramo bodo morali preživljati v Stockholmu. Na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo so po slabi igri za zmago trepetali do samega konca, do nje pa prišli tudi s kančkom sreče. Švedska je po porazu nestrpno pričakovala novice iz Hrvaške, saj so za napredovanje v drugi del potrebovali zmago Finske. Želje so se jim uresničile in tako nadaljuejo z bojem za košarkarski mundial. Skupina C se v drugem delu križa s skupino D, v kateri so napredovali Nemčija (5-1), Izrael (3-3) in Estonija (2-4), izpadla pa je Poljska (2-4).

Nowitzki v prvi vrsti

Če je selektor Aleksander Sekulić za tekmo proti Hrvaški zunaj dvanajsterice pustil Luko Rupnika, saj je imel nasprotnik visoko postavo, je to pot v civilu ostal Jurij Macura, ker so Švedi precej nižji. Manjkal jim je tudi Christopher Czerapowicz, ki je konec novembra v Kopru blestel z 19 točkami in enajstimi skoki. Pred tekmo je bil v slovenskem taboru znova odlično razpoložen prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je na letalu za Švedsko igrivo fotografiral speče soigralce in tudi predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca ter jih objavil na instagramu. V Hovet Areni je čas namenil tudi svojim navijačem ter številnim namenil avtogram ali se z njimi slikal. Razveselil pa se je tudi obiska legende Dallasa Dirka Nowitzkega, ki je v družbi žene Jessice, sicer Švedinje, sedel v prvi vrsti.

Sprva je kazalo, da se bo Slovenija podobno kot s Hrvaško poigrala tudi s Švedsko. Dragić in Dončić sta zadela prva meta za tri, zlati kapetan pa je nato s košem na lestvici strelcev vseh tekem za slovensko reprezentanco, torej uradnih in pripravljalnih oziroma prijateljskih, na prvem mestu prehitel Jako Lakoviča. Prednost gostov se je hitro povzpela na deset, a nato so se začeli prebujati tudi gostitelji, ki so opustili začetno taktiko, po kateri so metali bolj ko ne zgolj izza črte 6,75 metra. To jim je v kombinaciji z agresivnejšo obrambo, s katero so Slovenijo prisilili k postavljenim napadom, tudi prinašalo uspeh. Prednost evropskih prvakov je počasi kopnela in v 17. minut je Švedska prvič na tekmi povedla, kar so glasno pozdravili tudi navijači v razprodani Hovet Areni. Do konca polčasa sta se moštvi nato izmenjavali v vodstvu, na glavni odmor pa odšli poravnani pri 41.

Našli načine, da popravijo napake

Slovenija je v nadaljevanju potrebovala še kakšnega razpoloženega posameznika, saj sta večino dela v prvih 20 minutah opravila Dončić (18 točk) in Goran Dragić (11), ob njiju pa so se med strelce vpisali zgolj še Mike Tobey (6), Aleksej Nikolić (4) in Edo Murić (2). A ker se to ni zgodilo, je še naprej praktično celotno breme v napadu nosil Dončić. Z uspešnima metoma za tri točke ob koncu tretje četrtine Gregorja Glasa in na začetku zadnje Alekseja Nikolića so gostje ušli na plus 12 in zdelo se je, da je tekma bolj ko ne odločena. Selektor Švedske Ludwig Degernas je takrat vzel minuto odmora, njegovi igralci pa so očitno začutili, da imajo zadnjo možnost za priključek. Z agresivno igro so znova povsem ohromili Slovenijo in jo prisilili v številne napake, z delnim izidom 14:2 pa štiri minute pred koncem izid znova poravnali. V končnici je pomembno trojko zadel Zoran Dragić, polaganje Gorana Dragića pa je prineslo prednost za točko. Na drugi strani so Švedi zgrešili, a si je Dončić pri poskusu hitrega protinapada privoščil zanj neznačilno napako in nasprotniku žogo podal v roke. Pelle Larsson se je šest sekund pred koncem povsem sam znašel na metu za tri, a na srečo gostov zgrešil. Goran Dragić je nato hladnokrvno zadel prosta meta in na zadnji tekmi v reprezentančnem dresu Sloveniji prinesel pomembno zmago.

»Pohvaliti moram švedske navijače, ki so pripravili izjemno atmosfero. Zadnje čase igramo v polnih dvoranah, kar je lepo. Začeli smo, kot smo želeli, in prišli do dvomestne prednosti, a nato izgubili zanos in energijo. Za to ima veliko zaslug Švedska, ki se je dobro pripravila na nas na obeh straneh igrišča. Delali smo veliko napak, a vedno pravim, da moraš v tem primeru najti načine, kako jih popraviti. Mi smo jih našli in prišli do pomembne zmage,« je bil ne glede na vse zadovoljen Aleksander Sekulić. Švedska je presenetila tudi Gorana Dragića. »Švedska se je znala prilagoditi po slabšem začetku in igrala resnično dobro in trdo. Predvsem sta mi bila všeč Ludvig Hakanson in Pelle Larsson. Larssonu sem po tekmi dejal, naj še naprej dela trdo in se trudi.« Tudi tamkajšnje novinarje je zanimalo, ali je bila to zadnja tekma Dragića v slovenskem dresu. Zlati kapetan je ostal neomajen. »V NBA želim igrati še dve ali tri sezone. Pogrešal sem igranje za reprezentanco, a je to hkrati zelo stresno za moje telo. Z odločitvijo sem se že pomiril.«

Kvalifikacije za SP, prvi del, 6., zadnji krog, druga tekma v skupini C: Hrvaška – Finska 79:81, vrstni red: Finska 5-1, Slovenija 4-2, Švedska 2-4, Hrvaška 1-5.

*** 81. uradni nastop v reprezentančnem dresu je bil proti Švedski za Gorana Dragića, ki na lestvici na drugem mestu za prvim Jako Lakovičem zaostaja za pet. 963 točk je na 81 uradnih nastopih za Slovenijo zbral Goran Dragić in za vodilnim Teomanom Alibegovićem zaostaja le še za 27 točk. Je pa Dragić splezal na prvo mesto lestvice strelcev Slovenije na vseh tekmah, tako uradnih kot pripravljalnih oziroma prijateljskih. Zdaj je pri 1581, Lakovič na drugem jih ima 1564.

Švedska – Slovenija 81:84 (17:22, 41:41, 61:70) Kvalifikacije za SP, prvi del, 6., zadnji krog, skupina C. Hovet Arena, gledalcev 8000, sodniki: Lucis (Latvija), Marques (Portugalska), Jacobs (Belgija). Švedska: Schuberg, Andresson 9, Rush 3, Borg 7, Terins, Larsson 7 (2-0), Hakanson 24 (7-7), Markusson 2, Gaddefors 5 (2-1), Pantzar 9 (6-5), Birgander 15 (4-3), Hook, selektor: Degernas. Slovenija: G. Dragić 20 (6-5), Rupnik, Nikolić 7 (3-2), Murić 7 (2-2), Tobey 8, Blažič, Hrovat, Dimec, Z. Dragić 8, Glas 3, Čebašek, Dončić 31 (9-7), selektor: Sekulić. Prosti meti: Švedska 21-16, Slovenija 20-16. Met za dve točki: Švedska 33-19, Slovenija 28-16. Met za tri točke: Švedska 32-9, Slovenija 35-12. Skoki: Švedska 38 (32 + 6), Slovenija 35 (31 + 4). Osebne napake: Švedska 25, Slovenija 21. Igralec tekme: Luka Dončić (Slovenija). Semafor: 5:10 (3. minuta), 11:19 (8), 19:25 (12), 30:29 (17), 47:48 (23), 54:60 (27), 61:73 (32), 79:80 (38).