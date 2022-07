Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je na seznam desetih najbolj iskanih kriminalcev uvrstil nov obraz, 43-letno Rujo Ignatovo, sicer nemško državljanko s koreninami v Bolgariji. Trenutno je na tem seznamu edina ženska. Ustanoviteljica in glavna organizatorka ene največjih piramidnih shem v zadnjih letih je kakšna dva milijona vlagateljev s prodajo lažne kriptovalute OneCoin opeharila za okoli štiri milijarde dolarjev. V njene lovke naj bi se ujelo tudi kakšnih 15 tisoč Slovencev, ki so med letoma 2015 in 2017 obiskovali njene seminarje po slovenskih hotelih. Na begu je že od jeseni leta 2017, ko so v ZDA izdali nalog za njeno aretacijo. V Sofiji se je vkrcala na letalo za Atene, za njo pa se je izgubila vsaka sled. Dve leti kasneje so zoper njo vložili obtožnico, med drugim ji očitajo goljufijo z vrednostnimi papirji in pranje denarja.

Ignatova je piramidno shemo OneCoin vodila od leta 2014. Če so kupci ničvredno valuto prodali naprej čim več ljudem, so dobili provizijo. Po navedbah agentov FBI OneCoin ni nikoli imel nikakršne vrednosti, saj tudi nikoli ni bil zaščiten s tehnologijo veriženja blokov, ki se uporablja pri drugih kriptovalutah. Šlo je za tako imenovano Ponzijevo shemo, eno največjih v zgodovini. »Načrtovala jo je v popolnem trenutku, saj je izkoristila podivjane špekulacije zgodnjih dni kriptovalut,« je prepričan Damian William, zvezni tožilec na Manhattnu. Za informacije, ki bi vodile do njenega prijetja, FBI ponuja sto tisoč dolarjev nagrade. Veliko manj,zgolj pet tisočakov, pa za morebitne sledi ponuja Evropski policijski urad Europol, ki je Ignatovo na seznam najbolj iskanih Evropejcev uvrstil že aprila. Nemška policija je sicer začela preiskovati tudi njenega moža Bjorna Strehla.

Vile, jahte in luksuzni avtomobili

Kriptokraljica bi lahko bila kjerkoli na svetu, saj je pobegnila s celo goro denarja, domnevno gre za okoli pol milijarde evrov. »In ta lahko kupi ogromno prijateljev. Predstavljam si, da to na veliko izkorišča,« pravi Michael Driscoll, namestnik direktorja newyorške izpostave FBI. Potovala naj bi z oboroženimi varnostniki in/ali sodelavci, povsem možno je tudi, da si je s plastično operacijo spremenila videz. Zaradi tega se veliko lažje skriva pred zakonom. »Zagotovo ima tudi izjemno kakovostne ponarejene osebne dokumente,« je prepričan preiskovalni novinar Jamie Bartlett, ki je v podcastu na BBC-ju predstavil njeno zgodbo in učinke, ki jih je imela goljufija na njene žrtve. Seveda bi lahko bila 43-letnica tudi že mrtva.

Nekaj več informacij o njenem življenjskem slogu je preiskovalcem podal leta 2019 aretiran brat Konstantin. V Hong Kongu naj bi tako imela stanovanje, polno gotovine, in anekdota pravi, da je eden od ustanoviteljev OneCoina nekoč iz njega ukradel sto milijonov, pa dolgo tega nihče niti opazil ni. Nabavila je tudi luksuzne vile v Londonu, Frankfurtu, Dubaju, kupila je jahto, ki jo je poimenovala po hčeri Davini, zelo rada pa je imela tudi nesramno drag nakit in avte prestižnih znamk, porscheje in lexuse. Tako njemu kot sestri Ruji so besni vlagatelji večkrat grozili s smrtjo. Ruja naj bi poleg moža imela tudi ljubimca, Gilberta Armento, ki je za OneCoin pral denar. In jo obenem pahnil tudi v beg. Ko je ugotovila, da sodeluje s FBI, pa da tudi ne namerava zapustiti svoje žene, je izginila.