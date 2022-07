Ruska vojska trdi, da je zavzela mesto Lisičansk in s tem »dokončno osvobodila vso regijo Lugansk«. Tako je dejal obrambni minister Sergej Šojgu v poročanju predsedniku Vladimirju Putinu. Gre za najbolj vzhodno mesto, ki je bilo še v rokah Ukrajincev, potem ko so ti pred enim tednom dokončno izgubili Severodoneck. Poveljstvo ukrajinskih sil je kasneje potrdilo, da so se iz mesta umaknili, »da bi zaščitili življenja, saj bi imelo nadaljnje branjenje mesta usodne posledice«. Na posnetkih iz mesta je mogoče videti tudi ruske čečenske bojevnike, ki mahajo s komunistično sovjetsko zastavo in vpijejo: »Alah je velik!«

Ruska vojska stremi k temu, da bi osvojila celoten Donbas, poleg Luganska torej tudi vso regijo Doneck, kjer zdaj z raketami in topovskimi granatami obstreljuje zadnji dve večji mesti, ki sta v rokah Ukrajincev: Slovjansk in Kramatorsk. Mesti sta okoli 60 kilometrov zahodno od Lisičanska in Severodonecka. Podobno kot ti mesti sta tudi Slovjansk in Kramatorsk povsem sosednji, pravzaprav mesto dvojček, vsako od teh štirih pa je imelo pred vojno okoli 100.000 prebivalcev. V nedeljo so iz Slovjanska poročali o vsaj šestih mrtvih zaradi ruskih napadov.

Vojna izčrpavanja uspela

Spomniti velja, da je ruska vojska aprila začela ofenzivo v Donbasu, da bi prodrla iz Izjuma na jug, zasedla Slovjansk in Kramatorsk ter tako obkolila vseh 50.000 ukrajinskih vojakov v Donbasu. Vendar so se Ukrajinci uspešno branili in ruska vojska se je že v začetku maja omejila na napad na Severodoneck in Lisičansk. Tudi tu je bilo prodiranje zelo počasno, tako da sedanje osvojitve Lisičanska, ob vseh tisočih mrtvih na obeh straneh in med civilisti, ni mogoče razumeti kot velik uspeh. Sicer se je maja, po vseh velikih neuspehih od februarja naprej, ruska vojska odločila za vojno izčrpavanja, to je za taktiko počasnega in previdnega napredovanja brez večjih žrtev na svoji strani.

Se je pa vojna sreča le obrnila v prid Rusiji, zato ZDA zdaj nameravajo poslati Ukrajini orožje v vrednosti 800 milijonov evrov (770 milijonov evrov) in povečujejo svojo vojaško prisotnost v Evropi. Francoska strokovnjakinja za vojaška vprašanja Alexandra de Hoop Scheffer je za televizijo France5 dejala, da so ZDA doslej poslale Ukrajini že tretjino vseh svojih protitankovskih in protiletalskih raket. Tudi evropske države se bojijo, da bodo ostale brez večjih količin orožja v primeru izbruha kakšnega drugega konflikta.

Ukrajinski napad na Melitopolj

Minuli teden pa je pomenil pomembno zmago Ukrajincev ruski umik s Kačjega otoka, ki je strateško pomemben pri blokadi ukrajinske obale in je v bližini Romunije. Nedaleč od Kačjega otoka je milijonsko pristanišče Odesa, ki so ga v petek napadle ruske rakete, tako da je v stanovanjskih blokih umrlo vsaj 19 civilistov.

Kot odgovor za napad na Odeso bi lahko razumeli ukrajinski nočni napad na obmejno rusko mesto Belgorod, ki je veliko kot Ljubljana. Guverner ruske regije Belgorod na Telegramu trdi, da so v napadu na 11 stanovanjskih blokov in 39 hiš umrli trije civilisti. Ukrajinske sile pa so z več kot tridesetimi raketami napadle tudi eno štirih ruskih vojaških oporišč v Melitopolju. Gre za eno prvih mest, ki so ga po februarskem napadu zavzeli Rusi, leži pa na jugu Ukrajine na glavni prometni povezavi med polotokom Krim in Mariupoljem.