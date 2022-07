Prva koristna zadeva je vsem dobro znana zelena karta. Čeprav v državah EU in nekaterih drugih (Norveška, Srbija, Švica, BiH...) že nekaj časa ni obvezna, jo je vseeno priporočljivo imeti s seboj, saj je zaradi poenotene oblike pomemben dokument, s katerim se udeleženci nesreč identificirajo. Če do nesreče pride, je ob tem pomembno, da si zapišemo vse bistvene podatke o tujem vozniku in vozilu zaradi poznejšega uveljavljanja povračila škode, na kraju lažje prometne nesreče pa izpolnimo tudi evropsko poročilo o nesreči, ki ga zavarovalnice po vsej Evropi izdajajo svojim zavarovancem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti in drugih avtomobilskih zavarovanj. Priporočljivo je tudi fotografirati kraj nesreče in položaj udeleženih vozil, oškodovanec pa naj vzame tudi kopijo zelene karte, predvsem v primerih, ko gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica EU; če je ne more dobiti, naj podatke prepiše s karte oziroma jo fotografira. Jasno pa je, da v primeru prometne nesreče z večjo škodo vsekakor takoj pokličemo tudi policijo.

No, nesreča pa ne pomeni nujno le prometne nesreče z drugim vozilom, veliko smolo, nesrečo predstavlja tudi okvara našega vozila. Na ta primer se vnaprej lahko pripravimo z zavarovanjem avtomobilske asistence, ki zagotavlja pomoč in kritje stroškov v primeru, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, poškodbe, uničenja ali izginotja, ko ima zavarovanec težave s ključi ali pa vozilo obstane, ker je zmanjkalo goriva. Druga možnost pa je seveda članstvo v Avto-moto zvezi Slovenije, ki prinaša podobne reči; v enem ali drugem primeru pa se tako ali tako lahko o vseh ugodnostih, ki jih vse skupaj prinaša, pozanimate vnaprej.

Če se sami v poletnem času bolj množično odpravljamo na daljše avtomobilske odisejade v tujino, pa je seveda logično tudi, da je tudi na naših cestah več vozil iz tujine. Kar se nenazadnje že nekaj časa kaže v silni gneči na naših cestah. In da, tudi za tuja vozila velja, da se poleti pri nas zapletejo v več nesreč kot sicer. Kar pa, če smo v njih udeleženi sami, ne pomeni prav nič posebnega. Slovenski oškodovanec ima namreč v takšnem primeru povsem enake pravice, kot če bi mu škodo povzročil voznik s slovensko tablico, za plačilo škode, ki jo v Sloveniji povzročijo vozniki vozil s tujo registrsko tablico, pa mu jamči Slovensko zavarovalno združenje.