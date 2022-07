Danes 21-letna Antea Juvančič se je z vadbo z utežmi prvič srečala pri šestnajstih letih. Kot večina deklet si je tudi sama želela bolj oblikovano postavo, predvsem zadnjico, ki naj bi poudarila ženstvenost, vendar brez znanja in izkušenj ni vedela, kako. »Med treningom sem čutila le stegenske mišice in tudi veliko deklet mi je reklo, da se srečujejo s podobnim problemom, saj je mišice nog lažje aktivirati. Po internetu sem iskala pripomoček, ki bi mi pomagal bolje aktivirati mišice zadnjice, vendar rešitve nisem našla,« nam je povedala Juvančičeva, ki je oblikovala ženski pripomoček v obliki odebeljenega podplata in ga poimenovala booty sole. »Če sem poštena, se niti ne spomnim, kako sem pred petimi leti dobila idejo, a zagotovo je bil moj problem razlog, da sem razmišljala o rešitvi in prišla na zamisel o booty solu.«

Pri devetnajstih izdelala prototip

Idejo za simpatično ime pripomočka je dobila hitro, brez poglobljenega razmišljanja. »Booty sole ima obliko podplata. V angleščini je prevod za podplat sole, booty pa je bolj sodoben polepšan izraz za zadnjico. Pogledala sem, ali kar koli s tem imenom že obstaja, saj sem želela znamko tudi zaščititi, in na mojo srečo pod tem imenom ni bilo nobenih zadetkov,« je o izvoru blagovne znamke, ki jo je začela razvijati že leta 2020, povedala sogovornica. Pri devetnajstih letih je izdelala prototip, a je poudarila, da jo je dejansko že tri leta prej, ko je dobila idejo, želela tudi realizirati oziroma preizkusiti. »Prvi neuspešen poskus je bil sežiganje podplatov starih športnih copat, da bi lahko nato prvi del podložila z dodatnim materialom. Želela sem namreč preizkusiti, ali je stabilnost med treniranjem boljša na tak način v primerjavi z enostavnim podlaganjem utežmi pod stopala. Nastajanje pravih prototipov se je začelo leta 2020,« je povedala in razložila, da je imela pomoč s 3D-modeliranjem. »Da smo lahko moje skice na papirju tudi 3D-printali, sta bila potrebna le dva poskusa, z učinkom pa sem bila takoj prezadovoljna.«

S tem je lahko booty sole že takoj začela testirati in malo zatem že vložila vlogo za mednarodno zaščito modela in blagovne znamke. Sledilo je iskanje primernih materialov in potencialnih proizvajalcev podplatov, ki jih je na koncu našla v Tržiču. »Tudi njim je izdelava primernega stroja predstavljala kar velik izziv, saj se s podobnim primerom še niso srečali. Nihče ni vedel, kako se bo material odzval, ali bo podplat trpežen. Prvi izdelek iz stroja je presegel vsa naša pričakovanja, proizvajalcem je odleglo, sama pa kar nisem mogla verjeti, da je dolgoletna ideja postala realnost.«

Primeren tudi za moško zadnjico

Pri testiranju novega izdelka ni bila sama. »Prvi test smo opravili pri spremljanju napredka pri dekletih, ki so vadila z njim. Drugo testiranje je bilo zasebno, s pomočjo znanca s področja kineziologije in narejeno z EMG-elektrodami za merjenje ter kasneje računanje mišične aktivacije. Ker rezultatov testov z elektrodami nisem mogla uporabiti na profesionalen način, sem se pred kratkim odločila, da bom investirala tudi v raziskavo, da bo booty sole podkrepljen še s študijo. Pri tem mi bo pomagal dr. Aleš Holobar z ekipo iz FERI,« je povedala podjetnica in dodala, da so bili odzivi pozitivni, izdelek pa je bil že na začetku dober. »Vsa dekleta so bila navdušena in so se odzvala s komentarji, da svoje zadnjice med treningom še nikoli niso tako čutila,« je bila že takrat zgovorna. Čeprav je izdelek trenutno namenjen le ženskam, bi ga za čvrsto zadnjico lahko uporabljali tudi moški. »Le dolžino in širino podplata bi morala malo prilagoditi.«

Vadba s pripomočkom ne predstavlja nekaj novega, je zgolj izboljšanje že utečenega treninga. »Vse vaje za spodnji del telesa, ki jih izvajamo, so že poznane, ženske le stopijo na podplat in fiksirajo stopalo s paščkom. Po poti prilagajanja na nov položaj, ki gre zelo hitro, jih vodim s pomočjo šesttedenskega programa, ki ga dobijo stranke brezplačno takoj po nakupu pripomočka na spletu. Po programu treniramo trikrat na teden, sprejemljivo je že dvakrat, približno 45–60 minut, odvisno od dolžine odmorov, ki si jih vadeči vzame,« je povedala Juvančičeva in dodala, da so vse vaje, ki jih izvajajo, predstavljene v videu, kjer je prikazana tako fitnes kot tudi domača različica izvedbe.

Išče potencialne distributerje

Antea Juvančič je svoje podjetje odprla oktobra 2022, prve izdelke pa je na trg poslala že januarja 2021. »Za zdaj sem v podjetju še sama. Imam nekaj zunanje pomoči s spletno stranjo, fotografiranjem in videovsebinami, pred kratkim sem se pridružila tudi pospeševalniku v Trbovljah (Katapult), želim pa si najti tudi pomoč pri marketingu,« je povedala in dodala, da se izdelki poleg Slovenije že prodajajo na Hrvaškem, v Nemčiji in Kanadi. Izdelek lahko naročite po spletni strani (www.booty-sole.com), a trenutno ne daje poudarka prodaji, saj večino časa nameni iskanju potencialnih distributerjev, prek katerih bo v prihodnosti potekala večina prodaje.

Čeprav je Juvančičeva resno zagrabila študij kineziologije, ga je letos prekinila in se odločila, da se posveti le podjetju. »Razlog je bil predvsem v tem, da me študij ni več osrečeval, medtem ko mi je podjetje predstavljalo uresničevanje sanj,« je povedala sogovornica in dodala, da je bila že od malega vztrajna, trmasta in od nekdaj si je želela doseči to, kar si je zadala. »Za realizacijo ideje, torej nekaj prototipov, mednarodno zaščito, stroj, prvih 500 parov in drugih podrobnosti sem porabila vse svoje otroške prihranke, ki so bili tudi edini vir financiranja, na kar sem zelo ponosa,« je povedala in pokazal odličen primer izvedbe inovacije z manjšim vložkom, saj jo je vse skupaj stalo nekaj manj kot 15.000 evrov.

Seveda mlada podjetnica ne miruje. »Naslednja ideja ni povezana z oblikovanjem telesa oziroma telovadbo. Imam vizijo, da s pomočjo kapitala, ki ga dobivam z booty solom, realiziram naslednjo, zahtevnejšo idejo, ki se je prav tako rodila že pred nekaj leti, ko sem šele začela sanjati o podjetništvu,« za konec ostaja skrivnostna podjetnica, ki ženskam pomaga do popolne zadnjice.