Za slovenskimi odbojkarji je v letošnji izvedbi lige narodov osem odigranih tekem, na katerih so se veselili le trikrat, kar jih trenutno uvršča na deseto mesto. Vendar njihov cilj, uvrstitev med osem najboljših ekip po rednem delu tekmovanja, ki prinaša nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni, ni tako zelo oddaljen. Za osmouvrščenim Iranom, s katerim bodo igrali v Gdansku, zaostajajo le za zmago, tako kot tudi za Srbijo, s katero bodo igrali v prvi tekmi zadnjega turnirja. Dve zmagi več imata Brazilija in Nizozemska, ki bosta igrali na turnirju v Osaki.

»Dejstvo je, da zaostajamo za svojimi pričakovanji. Če je turnir v Braziliji še bil v skladu z njimi, je bilo na Filipinih vse drugače. Pozitivna testa Tončka Šterna in Janija Kovačiča na covid-19 sta nam v marsičem prekrižala načrte. V zadnjem trenutku smo morali menjati začetno postavo, kar se je poznalo na igrišču. Čeprav smo šele deseti, imamo še vedno vse v svojih rokah in to je najbolj pomembno. Odločilne bodo prve tri tekme, ki si sledijo ena za drugo. Zdravstveni karton v ekipi je boljši, prvič bo z nami Čebulj. Bo težko, toda iz zgodovine te ekipe vemo, da je bila najboljša, ko je bilo to najbolj potrebno,« je pred treningom v dvorani v Črnučah dejal slovenski selektor Mark Lebedew.

Vrnitev Čebulja, ki je sodeloval pri vseh največjih uspehih slovenskih odbojkarjev in bil eden njenih najpomembnejših členov, ne bo edina sprememba v ekipi pred odhodom na Poljsko. Vračata se tudi izkušeni korektor Mitja Gasparini, ki bi, glede na pozitivni test Tončka Šterna, zelo prav prišel v Quezon Cityju, in bloker Matic Videčnik. Doma bodo tokrat ostali Sašo Štalekar, Črtomir Bošnjak in Jan Klobučar. »Lepo se je spet po daljšem času pridružiti reprezentanci. Vesel sem, da sem spet z njo in da ji bom lahko pomagal do želenega cilja, ki ga bo zdaj težko doseči, ne pa nemogoče. Do prve tekme s Srbijo je pred nami še nekaj treningov in verjamem, da bomo prišli v želeno formo ter jo potem ohranili na treh zaporednih tekmah. Nadejamo se treh zmag in uvrstitve na zaključni turnir,« so bile besede Klemna Čebulja, 30-letnega Ravenčana, ki zadnji dve sezoni igra za poljsko ekipo Asseco Resovia.

Z njegovo vrnitvijo bo imel Lebedew na mestu sprejemalcev sladke skrbi, kajti tudi kapetan Tine Urnaut je iz dneva v dan bolje pripravljen. Pričakovati je tudi večji delež Dejana Vinčića, ki na do zdaj svojem edinem letošnjem turnirju na Filipinih ni prav veliko igral. Ključna pa bo že uvodna tekma s Srbijo. Z morebitno zmago bi bili slovenski odbojkarji velik korak bližje Bologni, čeprav nikakor ne smem pozabiti na Iran, pa tudi Bolgarijo, ki je le pri eni zmagi. V primeru teh treh zmag bi bila zadnja tekma s Poljaki, ki so s Francijo ob le enem porazu na prvem mestu, za aktualne evropske podprvake bolj ali manj le še formalnost.