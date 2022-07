Začnimo z izjavo za javnost, ki jo je vodstvo kluba objavilo pred napovedano novinarsko konferenco Roberta Prosinečkega. V njej so ga še enkrat obtožili, da ni želel biti vzor igralcem in slediti klubski filozofiji in vrednotam. S trenerskim štabom naj bi na pripravah kartal do četrte ure zjutraj, tudi v prisotnosti alkohola in cigaret, prestavljal ali celo odpovedoval naj bi načrtovane treninge. Iz vodstva kluba so še sporočili, da se je predsednik Adam Delius v soboto dogovoril že z novim trenerjem, ki ima dovolj izkušenj v Evropi. Javnosti naj bi ga predstavili danes dopoldne.

»V zadnjih treh mesecih se je v klubu dogajalo veliko stvari. Vodstvo kluba, predsednik in njegovi sodelavci so javnost obvestili, da nisem več trener, hkrati pa so naju z Rudonjo napadli brez kančka spoštovanja. Zato je logično, da predstaviva resnico. Samo resnico in nič drugega,« je v uvodu dejal nekoč eden najboljših nogometašev s področja nekdanje Jugoslavije, ki v svojem nastopu ni skrival čustev, nekajkrat je bil tudi na robu solz. Tudi to je lahko dokaz, da mu ni vseeno, kaj se dogaja s klubom, za katerega je igral v sezoni 2002-2003.

Strah ga je prihodnosti kluba

»Lahko bi rekli, da sem slab trener, da nimam pojma, toda poštenosti in ljubezni do tega kluba, mi ne morejo odvzeti. Vendar moram reči, da nikoli v življenju nisem delal z večjimi prevaranti in lažnivci. Delal pa sem z mnogimi kot igralec in pozneje kot trener. Toda to je dno dna. To vodstvo kluba nima spoštovanja do nikogar. Dejstvo je, da je klub v njihovi lasti, z njim lahko delajo, karkoli želijo, vendar ne z mano,« je bil odločen 53-letni Zagrebčan, ki je dodal, da je klub prišel na raven, da se v njem nič ne ve.

»Pojavlja se veliko neresničnih govoric, absurdno pa je, da naj bi z Rudonjo želela prodati klub. Le kako bi ga lahko prodala brez predsednika Deliusa? To so strašne obtožbe,« je bil vidno razočaran Prosinečki, ki je zanikal tudi vse druge obtožbe na svoj račun in še večkrat poudaril, da z večjimi prevaranti in lažnivci še ni delal. »Verjetno bom v prihodnji dneh še naprej tarča napadov s strani kluba, s čimer se ne obremenjuje.«

Opozoril je še, da to, kar se trenutno dogaja z Olimpijo, ne vodi v pravo smer in da se boji za njeno prihodnost. O predsedniku Deliusu je dejal, da je brez čustev, da je zanj vse skupaj le posel, da klub vodi preko sporočil SMS in da sploh ne razume, kaj se dogaja, ker ne živi v Ljubljani. Dotaknil se je tudi odnosa s poslovnim direktorjem Igorjem Barišićem, ki je bil z Goranom Boromiso eden glavnih razlogov spora. »Le kako bi lahko vzpostavil odnos s človekom, ki laže, takoj ko odpre usta. Kakšen odnos naj bi potem lahko bil?«

Navijači Olimpije so ga podpirali do konca

Kako absurden je položaj v taboru zeleno-belih, kaže tudi pogovor, ki ga je imel Prosinečki minuli četrtek, po zadnji pripravljalni tekmi na pripravah v Lescah proti Šibeniku, s predsednikom kluba. »Tega niti Alfred Hitchcock ni bil sposoben narediti, kar je naredil ta 'frajer'. Delius nas je poklical k sebi in dejal, da gospod Igor Barišić odhaja, mi pa naj nadaljujemo svoje delo. Govoril je o nekaterih novih ljudeh, tudi o novih okrepitvah. S sabo je imel tudi papir, na katerem je pisalo, da se strinjamo, da Barišić odhaja. Ko sva z Rudonjo ta papir že skoraj podpisala, sva na dnu tega papirja videla, da je pisalo še, da če bo Barišić dobil odpoved, tudi mi ostanemo brez službe, in to brez nadomestila.«

Navijači Olimpije, okoli 30 jih je bilo na novinarski konferenci, so se od svojega ljubljenca poslovili z glasnim vzklikanjem »Veliki Žuti!«, kar jasno govori, na čigavi strani so. Velja še omeniti, da je bil med prisotnimi na novinarski konferenci tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, pred njo pa se je z Zagrebčanom srečal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. In če drži pisanje enega od slovenskih športnih portalov, naj bi se zapletalo z organizacijo četrtkove tekme prvega kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo, kajti po nekaterih informacijah Upravne enote še ni dovoljenja za tekmo. Klub naj bi zapustilo tudi že nekaj zaposlenih, da tega, da se zamuja s plačami igralcev in drugih zaposlenih, niti ne govorimo. Če zapišemo, da je trenutni položaj v Olimpiji kaotičen, je to še blaga ocena.