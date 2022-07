Dramatična. Beseda, s katero bi najbolje opisali dirko formule 1 v Silverstonu, na kateri pa je bil na koncu najbolj nasmejan Španec Carlos Sainz mlajši. Nič čudnega, to je bila njegova prva zmaga za točke svetovnega prvenstva, zato je ne bo pozabil nikoli. Zadovoljni so bili tudi v njegovem moštvu Ferrari, uspeh je s četrtim mestom dopolnil Monačan Charles Lewlerc.

Velika nagrada Velike Britanije je na tribune v štirih dneh privabila rekordnih 400.000 gledalcev, ki so imeli kaj videti. Že pred prvim ovinkom je namreč prišlo do trka petih dirkačev, Britanca Georgea Russella, Japonca Jukija Cunode, Tajca Alexandra Albona, Francoza Estebana Ocona in Kitajca Guanyuja Zhouja. Slednji jo je najbolj skupil, njegov dirkalnik se je obrnil na glavo in drsel proti zaščitnim gumam. Prek teh je celo poletel in se ustavil v žičnati ograji. Sledila je enourna prekinitev dirke. »V redu sem. Sistem Halo me je rešil,« so bile prve Kitajčeve besede. Pri trku pri veliki hitrosti jo je skupil tudi Albon, ki so ga s helikopterjem prav tako prepeljali v bolnišnico, tudi on pa jo je odnesel brez poškodb.

Sledil je še drugi start, vrstni red je bil takšen kot v kvalifikacijah, čeprav je pri prvem startu Red Bullov Nizozemec Max Verstappen ugnal 27-letnega Sainza. A slednji je v drugo bolje startal in zadržal vodstvo. V desetem krogu pa je Španec, ki je prvič v karieri začel s prvega startnega položaja, naredil majhno napako, kar pa je Verstappen izkoristil in ga znova prehitel. Toda tri kroge pozneje je moral Nizozemec v bokse zaradi predrte gume in padel na šesto mesto, pozneje pa izvedel, da dirkalnik ni stoodstoten in je izpadel iz boja za zmago. V 39. krogu je Ocon obstal na stezi in poskrbel za varnostni avto. To so najhitrejši unovčili za menjavo pnevmatik, najbolje pa se znašel Španec. »To je izjemno. Prva zmaga, 150. dirka, slavje s Ferrarijem v Silverstonu, česa več ne morem zahtevati. Po varnostnem avtomobilu se je ponudila priložnost za zmago in smo jo izkoristili,« je dejal Sainz. Naslednja dirka bo konec tedna v Avstriji.