Novica teniškega konca tedna je bila, da Iga Šwiatek v Wimbledonu ni dosegla 38. zmage v nizu. Poljakinji je vzela skalp Alize Cornet, zimzelena Francozinja, ki v Londonu igra že na svojem 62. zaporednem turnirju največje četverice. »Sem kot dobro vino, ki se v Franciji lepo stara in je zelo cenjeno,« je svojo podobo po odmevni zmagi slikovito opisala Alize Cornet, ki je pred leti v tretjem krogu Wimbledona že presenetila Sereno Williams. Za svojo najboljšo uvrstitev v karieri se bo 32-letna Francozinja pomerila z Avstralko Aljo Tomljanović.

Sobotna junakinja je včeraj občutila slovensko moč. Med dvojicami je namreč 36-letna Andreja Klepač s Čilenko Alexo Guarachi s 6:3, 6:2 v vsega 58 minutah ugnala Francozinji Diane Parry in Alize Cornet. V boju za četrtfinale se bosta Slovenka in Čilenka, ki sta sedmi nosilki, pomerili s Kitajkama Yi-Fan Xu in Zhaoxuan Yang. Omenimo še, da je včeraj v konkurenci mladink navdušila Ela Nala Milić. Ljubljančanka, ki se je na glavni turnir prebila z dvema gladkima kvalifikacijskima zmagama, je v 1. krogu glavnega turnirja s 6:1, 3:6, 6:1 premagala 9. nosilko, Argentinko Luciano Moyano. Uspešen je bil tudi Bor Artnak, ki je bil v 1. krogu med mladinci s 7:6 (4), 6:1 boljši od Francoza Paula Inchauspe.

«Vedela sem, da bo prej ali slej prišla igralka, ki bo prekinila zmagoviti niz. S tem dejstvom se nisem obremenjevala, saj sem vselej skušala pokazati svoj maksimum. V Wimbledonu se nisem počutila najbolje, saj mi na treningih ni šlo, kot bi si želela. Čestitam Alize, ki je bila boljša v vseh teniških prvinah, in ji želim uspešno tekmovanje,« je športno priznala poraz prva igralka sveta Iga Šwiatek.

Za dvoboj konca tedna sta poskrbela Nick Kyrgios in Stefanos Cicipas. Glede na vse dogajanje na igrišču ne bi bilo presenetljivo, če tekmeca dvoboja ne bi končala in bi glavni sodnik Damien Dumusois enega izmed njiju diskvalificiral. S sodnikom je veliko komuniciral predvsem Kyrgios ter njegovo delo označil za sramotno, Avstralec pa je prejel tudi opozorilo, ker ga je dvakrat zaradi kletvic prijavil stranski sodnik. Tudi Cicipas je izstopal po obnašanju ter sproščal jezo z udarjanjem žogic. Ena od njih je skoraj zadela enega od gledalcev, Grk pa med tekmo in po njej ni bil nič kaj prijazen do nekdanja soigralca med dvojicami.

«Razumem jezo Cicipasa, ker sem ga premagal drugič zapored v dveh tednih. Takšne stvari niso lahke in s tega naslova izhajajo njegove frustracije,« je prilival olje na ogenj Nick Kyrgios, ki se bo danes v osmini finala pomeril proti Američanu Brandonu Nakashimi. »Kyrgios ves čas ustrahuje nasprotnike. Verjetno je bil v šoli nasilnež. Ne maram ljudi, ki ponižujejo druge. Nick ima tudi svojo pozitivno plat, a je njegova zlobna plaz žal precej močnejša in dela veliko škode tako njemu kot ljudem okoli njega,« pa je med drugim povedal Stefanos Cicipas.

Danes si bo skušal zagotoviti wimbledonski četrtfinale tudi Rafael Nadal. Španec je v letošnjem koledarskem letu dobil vseh 17 dvobojev največje četverice. Osemnajsti bo stal na drugi strani mreže Botic Van De Zandschulp. Nizozemec, 25. igralec na svetu, je letos v Wimbledonov udaril največ zmagovitih forehandov med vsemi. Španec je v tretjem krogu pokazal svojo letošnjo najboljšo predstavo v Londonu, potem ko je v manj kot dveh urah povsem nadigral Italijana Lorenza Sonega.

Včerajšnji dan je bil v Londonu zgodovinski. Prvič v zgodovini namreč prva tekmovalna nedelja ni bila prosta, saj so teniški igralci in igralke igrali dvoboje osmine finala. Posebna slovesnost pa je bila tudi ob obeležitvi 100-letnice centralnega igrišča. Na njej so se zbrali številni nekdanji zmagovalci, med njimi pa je največ pozornosti požel Roger Federer. »Upam, da bom lahko še enkrat stopil na osrednje igrišče kot aktivni igralec. Pogrešam osrednje wimbledonsko igrišče in vzdušje ob njem,« je povedal Roger Federer, osemkratni zmagovalec Wimbledona. Švicar si želi avgusta, ko bo dopolnil 41 let vrniti na teniško igrišče ter nastopiti na domačem turnirju v Baslu.