Moralni teolog in član programskega sveta RTV (!) vernikom oznanja pravo »resnico« o sedanji vladi, o Janši kot veliki žrtvi, o stavkajočih novinarjih RTV in s tem potrjuje, kako nas Cerkev že leta razdvaja: »Postkomunistom gre le za oblast, kar je bilo razumnim jasno že pred volitvami, ko se je z medijskimi zvijačami in lažmi ustoličevala oblast brez programa za narod in državo … Janez Janša je pač skoraj edini, ki trideset let zavzeto in odločno deluje zoper postkomunistično kapitalsko mafijo, zato njemu sodišča sodijo … Novinarji nacionalne hiše desničarje stalno zapostavljajo, žalijo in ignorirajo. Ne gre torej za pritisk nanje, pač pa za njihovo neprofesionalno novinarstvo in ustrahovanje drugačnih,« zapiše. Pa tudi zagrozi s sekirami in z vilami na cestah.

Cerkev in desnico je Janšev nepričakovan poraz hudo vznemiril, prav tako tudi vladna odločitev za pregled vseh kadrovskih potez od 1. januarja 2020. Skoraj ne verjamejo informacijski pooblaščenki, da ima vlada to pristojnost. »Politika, ki jo vodi Gibanje Svoboda, je brutalna, brezkompromisna in revanšistična,« vpije vidna predstavnica SDS. Za kaj pa gre v resnici? Že pred volitvami je Golob obljubljal (in tudi zato dobil tako veliko podporo), da se bo zavzel za »depolitizacijo policije in medijev«, da bodo analizirali in »popravili« Janšev kadrovski cunami: zamenjali bodo (samo?) njegove nesposobne, politične nastavljence (ne zaradi napačne strankarske izkaznice, ampak zaradi nekompetentnosti – brez zahtevane izobrazbe, izkušenj, vodstvenih sposobnosti), in te, ki so položaje zasedli na nezakonit način. Soglašam, dosledno je treba upoštevati predpise, zakone in ustavo, ne tako kot Janševa vlada, ki jih je zaradi sebičnih ciljev teptala.

Rosvita Pesek in njen »ampak«: intervju s Pahorjem na dan državnosti. Že deset let nam kot predsednik države spušča milne mehurčke, ki se v njegovi zavesti gotovo bleščijo kot biser v sončni svetlobi, dejansko pa takoj počijo. V nič. Puhlice o ponosu, njegovih dosežkih, sodelovanju in spravi. Voditeljica: »Ampak v teh zaostrenih razmerah smo mi imeli menjavo vlade ... Kako vi ocenjujete ti dve ekipi?« Nas morajo navdušiti že mirni prehodi pri spremembah oblasti, tako kot so Pahorja? S tem nehote izraža dvom v našo demokracijo; bojazen, kako daleč že seže naša sovražnost in dejstvo, kako so jalovi rezultati njegovega »povezovanja«, s katerim se kiti. »Ampak gospod predsednik, ali vam vendarle ob tem prehodu ni nekoliko zadišalo po revanšizmu?« ga spodbuja voditeljica in mu ob vprašanju servira kar svojo trditev. Poleg hvalisanja, kako je ravnal sam, dobi novinarka zaželeni odgovor: potrditev Golobovega revanšizma in hvalnice Janševi vladi, da je vse opravila uspešno. Tudi z epidemijo – ukrepi so bili nujni, kar pa smo žal napačno razumeli kot avtokracijo. Številne nepotrebne smrti, neustrezna komunikacija, neustavni in neustrezni ukrepi, maltretiranje policije ga postavljajo na laž. In vse to je mirno gledal, da je »ostal zvest samemu sebi«, spotoma pa še služil svoji nečimrnosti, »eksistenčni nuji« na instagramu.

Iz njunega pogovora puhti hipokrizija, njegova in njena. On noče biti moralna avtoriteta, nekateri mu pritrjujejo, nekritično pa lahko deli pozitivne ocene. Rosvita Pesek ima vso pravico, da je naklonjena desnici, bi pa pričakovala strokovnejši novinarski pristop. Objektivnost, ne črno belega prikazovanja. Recimo še kaj o lažeh in napadih opozicije, o oviranju nastanka in delovanja vlade s strani SDS, in o škodi, ki nam jo s tem »državotvorno« povzročajo. Se bo Rosvita vsaj zganila in obsodila direktno pozivanje Nove 24TV k oboroženemu spopadu med državljani? Se bodo zganili ostali, tudi tožilci? To ni več šala.

Polona Jamnik, Bled