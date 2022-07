* Goran Dragić, kapetan Slovenije:

»Švedski gledalci so pripravili izjemno vzdušje, ki je njihovo reprezentanco ponesla in ji dala dodatno motivacijo za trdo igro. Tako je tudi izničila našo začetno prednost in ostala do konca v igri. V zaključku smo vendarle pokazali svoje izkušnje in znanja ter dosegli pomembno zmago za nadaljevanje kvalifikacij. Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje, zato moramo biti zadovoljni in nadaljevati po začrtani poti.«