V primerjavi s sobotno drugo etapo je današnja večinoma potekala bolj mirno, vseeno pa je v zaključku okoli 10 km pred ciljem prišlo do padca ob zožanju ceste. Tokrat se Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ni ujel v padec in je etapo sklenil na 26. mestu, varno pa je v cilj z glavnino kot 51. prišel tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma).

»Vedno pričakuješ najslabše in če je na koncu malce bolje, je to dobro. Ponovno drugo mesto v etapi, a rumena ostaja pri nas,« je za RTV Slovenija dejal Roglič in dodal: »Zaenkrat nam gre dobro, upam, da vse te majice obdržimo do konca.«

»Bilo je kar razburljivo, zaključek pa je bil kar tehničen. Vseeno sem kar užival. Ko imaš dobre noge, se lahko bolje premikaš po skupini med sprintom. Zadovoljen sem z razpletom, šlo je brez komplikacij, jutri pa nas čaka že prvi prosti dan,« pa je za organizatorje Toura dejal Pogačar.

Nekaj časa je zaradi padca izgubila celotna ekipa Bahrain-Victoriousa, za katero od Slovencev dirkata Matej Mohorič in Jan Tratnik, v želji po visoki uvrstitvi v skupnem seštevku pa sta na Tour prišla Avstralec Jack Haig in Italijan Damiano Caruso. V cilj so prišli 39 sekund za zmagovalcem. Med tistimi, ki so izgubili nekaj časa do najboljših, so bili še Kolumbijec Rigoberto Uran, Kanadčan Michael Woods, Francoz Thibaut Pinot in še nekateri drugi.

»Šlo je za padec, ampak pri tem nimaš kaj dosti. Takoj smo se zbrali skupaj, da bi narekovali čim močnejši ritem in ujeli priključek, a spredaj je šlo v tistem trenutku na vso moč. Razlika ni prevelika, 35 sekund, škoda je bolj zaradi skupnega seštevka, ki določa vrstni red avtomobilov, kar utegne biti pomembno v naslednjih etapah. Bomo videli, če bo to vplivalo na nas,« je za RTV Slovenija po etapi povedal Mohorič.

Nekaj časa so izgubili nekateri od kolesarjev za skupni seštevek, za etapno zmago pa so se seveda pomerili sprinterji. Znova je bilo veliko prerivanja, največ pa je pri tem izgubil na koncu četrti Slovak Peter Sagan (TotalEnergies), ki ga je Van Aert (Jumbo-Visma) nekoliko stisnil ob ogrado.

V fotofinišu je Groenewegen (BikeExchange-Jayco), ki mu je v zaključku etape pomagal tudi slovenski moštveni kolega Luka Mezgec, za las ugnal Van Aerta, ki ostaja v rumeni majici, še malenkost več pa je zaostal Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Za Groenewegna je bila to 62. zmaga v karieri, od tega peta na dirki po Franciji in prva na Touru po tistem zapletu z rojakom in danes petouvrščenim Fabiom Jakobsenom (Quick-Step Alpha Vinyl) pred dvema letoma.

»Ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem ekipi, družini in prijateljem, da so mi pomagali do vrnitve na Tour v tako dobri formi. Vrniti se je bilo predvsem psihično precej težje kot fizično po vsem, kar se je zgodilo meni in moji družini. To je za mojo ženo, ki me je v vsem tem času podpirala,« je dejal 29-letnik, ki je bil po nesreči, po kateri se je Jakobsen nekaj dni boril za življenje, suspendiran za devet mesecev.

Mezgec je v cilj prišel kot 84., za zmagovalcem je, potem ko je opravil vlogo pomočnika, zaostal 23 sekund, Mohorič je bil 100., v cilj pa je skupaj z nekaterimi favoriti kandidati za visoka mesta pripeljal z zaostankom 39 sekund. Tratnik je bil 155. z zaostankom 3:12 minute.

V skupnem seštevku ima Van Aert zdaj sedem sekund naskoka pred rojakom Yvesom Lampaertom (Quick-Step Alpha Vinyl), 14 sekund na tretjem mestu zaostaja Pogačar. Roglič je napredoval na sedmo mesto, za moštvenim kolegom pa zaostaja 23 sekund. Mohorič (+1:29) je skupno na 65., Mezgec (+2:04) na 114., Tratnik (+3:44) pa na 149. mestu.

V ponedeljek bo prvi od treh prostih dni na Touru, namenjen pa bo transferju ekip do severa Francije, od koder se bo v torek nadaljevala 109. izdaja francoske pentlje.