Po napovedih vremenoslovcev bo danes popoldne pretežno jasno. Temperature bodo od 29 do 33 stopinj C, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sončno in vroče. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnik. Pozno popoldne ali zvečer bodo na severu nastale prve nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj C, ob morju okoli 23 stopinj C, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj C. V noči na torek se bodo nevihte širile nad ostalo Slovenijo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s petkom za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V naravnem okolju je prepovedano kuriti, požigati in uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.