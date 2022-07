Umrl je Andrej Morovič

V 62. letu starosti je umrl Andrej Morovič, pisatelj, reportažni novinar, fotograf in organizator kulturnih dogodkov, mirovnik, cineast, med drugim tudi ustanovitelj kluba Gromka na Metelkovi. Njegove knjige od Priložnosti na ulici (1985), Padalci (1991), Potapljači (1992) do Seks, ljubezen in to (2006) in Okoliščine (2008) so žlahtni zapiski urbanega in popotniškega življenja v živahnem jeziku okičenem s humorjem. Čeprav je sebe imenoval za marginalnega pisatelja, je bila njegova literatura eden izmed temeljev sodobne slovenske urbane proze. Toda Andrej Morovič ni bil le pisatelj. Kot se je opisal v intervjuju za Dnevnik leta 2008 je »bil borec za zaščito slonov v njihovem naravnem okolju, se pravi v trgovini s kitajskim porcelanom.«