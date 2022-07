Čeprav si je Slovenija že zagotovila nastop v drugem delu kvalifikacij, je današnja tekma izjemno pomembna za zasedbo selektorja Aleksandra Sekulića. Vsi rezultati iz prvega dela se namreč prenašajo v drugi del, izračun iz prejšnjih kvalifikacij pa kaže, da ekipa za uvrstitev na SP potrebuje vsaj sedem zmag.

Slovenija ima trenutno izkupiček 3-2, dvakrat je premagala Hrvaško, v Kopru Švedsko s 94:89 in dvakrat izgubila s Finsko, v nadaljevanju, se pravi konec avgusta, novembra letos in februarja 2023, pa jo čaka še šest tekem proti Nemčiji, Izraelu, Poljski ali Estoniji. Iz drugega dela se bodo na SP, ki bo septembra prihodnje leto v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, uvrstile tri najboljše reprezentance.

"Zmaga v Stožicah nas ne sme zavesti. Čeprav smo nadigrali Hrvate, se moramo zavedati, da smo odigrali odlično tekmo. Fantje so na terenu garali vseh 40 minut in bili maksimalno motivirani. Tako moramo pristopiti tudi k današnji tekmi, ki je ključna za nadaljevanje kvalifikacij," je za STA v Stockholmu povedal Aleksander Sekulić.

"Švedska nam je že v Kopru povzročila obilico težav, res pa je, da tedaj v postavi nismo imeli Luke Dončića in Gorana Dragića. Sigurno sta naša zvezdnika pomembna utež na tehtnici, nikakor pa ne odločilna. Kot vedno doslej bo ključ do zmage naša obramba," je dodal Sekulić.

Slovenija je v Stockholm pripotovala v soboto sredi dneva in popoldan opravila trening v dvorani Hovet, ki sprejme 8100 gledalcev. Dan pred tekmo je švedska košarkarska zveza sporočila, da je bilo prodanih že 7900 vstopnic, tako da bodo imeli domačini podporo polne dvorane.

"Potovanje do Stockholma je minilo hitro in brez posebnosti, saj smo imeli čarterski let, tako da smo lahko na letalo tudi malce odpočili noge. Zavedamo se, kako pomembna je tekma s Švedsko, saj se vse točke iz prvega dela prenašajo v nadaljevanje. Ne smemo se sprostiti. Prikazati moramo enako energijo kot v Stožicah in se domov vrniti z dvema točkama," je dejal Jaka Blažič.

"Nobenega ne smemo podcenjevati, četudi smo favoriti za zmago. Švedska zna biti zelo nevarna, še posebej pred domačimi navijači, zato moramo biti stoodstotno motivirani," pa je povedal Luka Dončić.

Krog pred koncem prvega dela kvalifikacij ima v skupini C Finska štiri zmage in en poraz, Slovenija je druga, Švedska ima dve zmagi in tri poraze, Hrvaška pa je zadnja v skupini z vsega eno zmago.