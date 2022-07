"Sem sem prišel, da klub vrnemo tja, kjer je nekoč že bil. Moram reči, da nisem še nikoli deloval z večjimi lažnivci in prevaranti, pa sem že ogromno let v tem poslu kot igralec in kot trener. To je dno dna, nimajo nobenega spoštovanja do nikogar," je dejal Prosinečki in poudaril, da so smešne obtožbe, da sta z Rudonjo želela prodati klub. "Absurdno je, kako so oni vodili klub," je pripomnil glede predsednika Adama Deliusa, podpredsednika Christiana Dollingerja ter poslovnega direktorja Igorja Barišića.

Predvsem slednji je bil pri mnogih navijačih Olimpije trn v peti, zaradi česar naj bi ga Delius tudi odpustil, a je namesto tega "nagnal" Rudonjo in Prosinečkega. "Niti Alfred Hitchcock ne more narediti česa takšnega. Delius nas je povabil na sestanek in nam dejal, da bo Barišić odšel iz kluba in da nadaljujemo delo, češ da rabi podporo vseh nas," je povedal Hrvat, a dodal: "Spodaj na papirju, ki ga je prinesel Delius, pa je pisalo, da če Barišić odide, dobimo vsi odpoved."

Na novinarski konferenci je bil tudi obtoženi "prodaje kluba za hrbtom predsednika in izdajanja zaupnih informacij" Rudonja, ki je dejal, da ljudje v klubu nimajo pravega odnosa do kluba in navijačev. "Gospoda predsednika sem na enem od redkih sestankov vprašal, če rabimo kakršnokoli pomoč, ker uprave kluba enostavno ni. Ne čutijo dogajanja okoli kluba, ne čutijo navijačev. V vseh pogledih, tudi finančnem, smo nazadovali. Zato sem predsednika vprašal, če potrebuje kakšnega partnerja, ki bi pri tem pomagal. Vse je evidentirano, vse ima na Whatsappu, on je pač to prekinil. Ne morem pa jaz kluba prodati, niti Robi ga ne more in to je vse, kar lahko povem glede tega," je dejal Rudonja.

Že pred napovedano novinarsko konferenco Prosinečkega, pa so se znova oglasili iz Olimpije in ga obtožili nešportnega življenja. "Robert Prosinečki je bil v preteklosti vrhunski nogometaš, danes pa živi svoje življenje, kot ga je vajen! Noče biti vzor igralcem in slediti klubski filozofiji in vrednotam. Po tem, ko je klub napovedal njegov odhod z mesta trenerja, je v javnost iz ure v uro prihajalo vedno več nevzdržnih trditev in floskul. Nihče pa ne ve, da je na pripravah trenerski štab večkrat (skoraj vsak dan) kartal do 4. ure zjutraj z alkoholom in cigaretami," so zapisali pri Olimpiji in dodali, da je ob tem kot trener neodgovorno prestavljal ali celo odpovedoval načrtovane treninge.

"Nazadnje je trening brez posveta s predsednikom ali direktorjem kluba odpovedal dva dni pred koncem priprav. Z naše perspektive bi bila vsa ta dejstva zadosten razlog za razhod s trenerjem, ki tako deluje v prvoligaški ekipi. Želimo pa pustiti preteklost in pozitivno gledati v prihodnost! Danes, v soboto 2. julija 2022, se je predsednik Adam Delius dogovoril z novim trenerjem, ki ima dovolj izkušenj v Evropi in je vrednotno usmerjen. Trenerja in njegovo ekipo bo klub javnosti predstavil v ponedeljek zjutraj," so zaključili pri Olimpiji in dodali, da bosta odslej vse poslovne odnose v klubu neposredno nadzorovala Delius in Dollinger.

Kot kaže, pa to vodstvo nima podpore navijačev, skupina članov Green Dragons je Prosinečkega z novinarske konference pospremila z vzkliki: "Veliki Žuti!"