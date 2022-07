Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik sta v Grčijo odpotovali kot eni izmed nosilk turnirja in svojo vlogo upravičili že v skupinskem delu tekmovanja. Na prvi tekmi sta prepričljivo, z 21:7 in 21:14 odpravili domačo dvojico Karagkouni/Agriodimou, zatem pa sta se z 21:14 in 21:11 veselili še zmage nad Čehinjama Dunarovo in Resovo. S polnim izkupičkom sta Slovenki osvojili prvo mesto v skupini in se uvrstili neposredno v četrtfinale turnirja.

Lovšin in Kotnik sta tudi v izločilnih bojih nadaljevali z dobrimi predstavami. V četrtfinalu sta namreč z 21:14 in 21:16 odpravili švedski par Thurin/Thurin in se podali v boj za odličja. V polfinalu Slovenkama po hudem boju nista bili kos Litovki Dumbauskaite/Grudzinskaite, ki sta klonili po treh nizih, s 16:21, 21:17 in 15:13. V velikem finalu sta se nato Lovšin in Kotnik pomerili z Avstrijkama Ronjo in Dorino Klinger in izgubili po treh nizih, z 22:20, 17:21 in 11:15 ter si tako priigrali srebro. S tem sta le še potrdili dobro formo pred nadaljevanjem sezone.