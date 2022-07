Številka ena ženskega tenisa je morala priznati premoč 37. igralki sveta Alize Cornet, ki je zmagala s 6:4 in 6:2. Francozinja je tako končno prekinila dolgi niz zmag Poljakinje, ki je trajal 37 dvobojev. Enaindvajsetletnica ni izgubila od februarja in je od takrat zmagala na vseh turnirjih, na katerih je igrala. Cornetova sicer nastopa že na 62. zaporednem turnirju za grand slam, s čimer je izenačila rekord Japonke Ai Sugiyama. Z uvrstitvijo v osmino finala je ponovila svoj uspeh iz Wimbledona leta 2014, ko je v tretjem krogu presenetila Sereno Williams.

"Nimam besed. Vse to me spominja na dvoboj proti Sereni pred osmimi leti, ko sem prav tako zmagala na igrišču št. 1, očitno mi prinaša srečo," je po dvoboju dejala izkušena Francozinja. "Vedela sem, da mi lahko uspe. Če je bila kdaj priložnost, da jo premagam, je to zdaj na travnati površini," je še dodala igralka, ki bo drugič v karieri igrala v četrtem krogu Wimbledona.

Dvaintridesetletna Francozinja se bo v osmini finala pomerila proti Avstralki Ajli Tomljanović, ki je danes premagala 13. nosilko turnirja Čehinjo Barboro Krejčkovo. Tudi druga finalistka Rolanda Garrosa Američanka Coco Gauff je izpadla v tretjem krogu. Premagala jo je rojakinja Amanda Anisimova. Tesen prvi niz je Anisimova po podaljšani igri sicer izgubila, a v drugem in tretjem ni ničesar prepustila naključju ter ju dobila s 6:2 in 6:1.

Gauffovi se tako prvič v karieri na sveti travi ni uspelo uvrstiti v osmino finala, Anisimovi pa je letos to uspelo prvič. "To je najbolj poseben dan moje kariere," je po dvoboju, ki je trajal dve uri in sedem minut, dejala Anisimova. "Velik privilegij je igrati na tem igrišču in bila sem zelo navdušena, da bom igrala proti Gauffovi." Dvajsetletna 20. nosilka turnirja bo v osmini finala igrala proti 115. igralki sveta Francozinji Harmony Tan, ki je danes premagala Britanko Katie Boulter.

Američan Taylor Fritz pa je upravičil vlogo 11. nosilca in brez težav napredoval v naslednji krog. S 6:4, 6:1 in 7:6 (3) je premagal 51. igralca sveta Slovaka Alexa Molčana. Tudi 19. nosilec Avstralec Alex De Minaur je hitro opravil z Britancem Liamom Broadyjem, ki ga je premagal s 6:3, 6:4 in 7:5.

V ženski konkurenci so se zaenkrat v osmino finala uvrstile še Kazahstanka Jelena Ribakina, Hrvatica Petra Martić in nekdanja zmagovalka Wimbledona Romunka Simona Halep, v moški pa Čilenec Cristian Garin, Avstralec Jason Kubler, Američan Brandon Nakashima in Nizozemec Botic van de Zandschulp.